香港01會員《10月第二週》01獎賞兌換攻略

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Now E - 即租即睇點播券 Now E 嘅即租即睇服務提供首輪於OTT平台上架的荷里活猛片及亞洲電影，亞洲電影包括香港、韓國、日本、台灣等電影。每套人氣電影只需$22起。成功兌換之後可於48小時內無限觀看。10月份嘅最新電影有《反斗奇兵4》、《蜘蛛俠：決戰千里》、《獅子王 (2019) 》 《蜘蛛俠：決戰千里》 經歷終局之戰後，彼得柏加(湯姆賀倫 飾)回復學生身分。正當他決定小別超級英雄的繁重工作，神盾局費局長 ( 森姆積遜 飾)卻突然現身，通知他世界各地正受到各種元素怪物侵襲。彼得唯有重披戰衣，再一次肩負拯救地球的重任… 《反斗奇兵4》 玩具角色如胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼仔、薯蛋頭、彈弓狗都會全數回歸，更有全新角色加盟，包括小叉「Forky」、英文版由奇洛李維斯 (Keanu Reeves) 聲演的勁爆公爵(Duke Caboom)，還有久違了的牧羊女寶貝 Bo Beep以全新形象再度出現，新舊角色一齊展開一段刺激好玩的嶄新歷險！ 01獎賞: Now E即租即睇點播券 所需01積分: 3,000 零售價: HK$32 按此兌換

Now E - HBO GO 1個月通行證 超過3000小時不同類型節目，包括荷里活猛片、HBO得獎原創劇集、紀錄片、兒童節目與美國同步播出 。10月最新劇集及電影包括《通靈少女》第2季、《小心幫忙》、《絕地22哩》 《通靈少女》 由郭書瑤主演，HBO Asia原創影集《通靈少女》自第一季開始，經已廣受好評，仲獲得第52屆金鐘獎「迷你劇集獎」認可，而女配角李千娜更加獲得「迷你劇集/電視電影女配角獎」。《通靈少女》第二季已於10月6日首播，新集數逢禮拜日上架。 01獎賞:Now E HBO GO 1個月通行證

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Now E - Now 爆谷1個月通行證 Now E 嘅Now爆谷通行證睇足超過270套人氣亞洲電影隨時點播，包括：香港、韓國、日本、台灣、泰國等電影，更有獨家拍攝花絮及人物專訪，保證能夠令您隨時隨地都可以足本回味經典電影。10月最新猛片包括《G殺》、《新喜劇之王》 《新喜劇之王》 由周星馳執導的《新喜劇之王》延續《喜劇之王》喜感的精髓，全面展示小人物努力追夢的勵志故事，新人鄂靖文及網紅張全蛋去擔綱演出，製造不少難忘搞笑場面！

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Now E - MOViE MOViE PLAY 1個月通行證 想唔想足不出戶，隨時隨地24小時睇到人氣猛片? 只要有Now E 嘅MOViE MOViE PLAY通行證，最精彩嘅流動影院即時入手! 收看精選全球近40個國家嘅人氣、橫掃國際影展的得獎傑作及口碑載譽嘅電影。10月最新猛片包括《印度灰姑娘》、《宣告黎明的人魚之歌》 《宣告黎明的人魚之歌》 湯淺政明首部原創長篇動畫，勇奪「動畫界奧斯卡」最高殊榮「最佳動畫長片」。初中生海因雙親離婚而鬱鬱寡歡，創作音樂是他唯一寄託。一天，他遇上能歌善舞的人魚少女露，和露相處令海卸下心防，重拾久違的笑容。但村民誓要把人魚驅逐出人類世界！人魚族的命運就交託在海身上…… 01獎賞:Now E MOViE MOViE PLAY 1個月通行證 所需01積分: 5,800 零售價: HK$68 按此兌換

Now E - 綜合娛樂組合1個月通行證 Now E綜合娛樂組合包括了HBO GO、MOViE MOViE PLAY、Now爆谷、Viu及ViuTV的電影劇集及綜藝節目，包攬哂全球同本地嘅精選頂級娛樂內容，讓您一次過盡情享受體驗!服務期內更可觀看Now新聞台、Now直播台及Now財經台。 01 獎赏: Now E綜合娛樂組合1個月通行證* 所需01積分: 8,300 零售價: HK$78 按此兌換 *HBO GO、MOViE MOViE PLAY 及Now 爆谷，各計劃正價收費為 $68/月

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