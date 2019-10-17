香港01會員《10月第三週》01獎賞兌換攻略

好多OL都鐘意自備午餐，既可慳錢、又可Keep Fit，一舉兩得。就係因為一星期要食五日，所以餐盒嘅質素係好重要嘅! Neoflam耐熱玻璃盒套裝，一套有兩件，放入焗爐、微波爐同埋洗碗機都可以!
Neoflam耐熱玻璃盒套裝(一套兩件)
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零售價:HK$299
香港嘅冬天越嚟越短，絕對係一個最好嘅理由食多啲雪糕! 胃就得一個，要食就梗係食最好! 小編就最鍾意食Häagen-Dazs™嘅比利時朱古力味，而家只要5,000積分就換到啦!
Häagen-Dazs™ 單球雪糕電子禮券
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零售價:HK$48
進入秋天，就係最適合小朋友去街玩嘅時侯!想同小朋友一齊享受一個又安全又快樂嘅玩樂時刻?咁就要留意吓呢部適合2-5歲幼童學習嘅Balance Bike平衡車!平衡車除咗能夠學習平衡，有助全身肌肉協調發展外，亦可令小孩變得Outgoing及提升自信心。
FirstBIKE(balance bike)兒童平衡車街頭版
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零售價: HK$1,380
好多時要去探另一半嘅屋企人都無理由兩手空空咁去，但又唔知買啲咩先夠體面又窩心? 良茶隅1套4款茶包禮盒就啱哂喇!包裝又體面，茶葉又正氣，啱哂男女老少呀!
良茶隅1套4款茶包禮盒
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準備好要入秋，好多人都會因為轉季身體會出現小毛病，有時只要喺適當嘅時候飲返啲滋補湯水，就可以預防到呢啲小毛病!有位元堂嘅即食燉湯換領券，又可以慳返啲煲湯睇火嘅時間，啱哂忙碌生活嘅您!
位元堂即食燉湯換領券(1套3張)
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零售價:HK$135
坐飛機最怕就係因為肩頸背痛而訓唔到，想改善呢個疼痛狀況，就可以帶埋OTO 頸椎枕上飛機，為頸部提供最舒適嘅承托，保護頸椎健康。
OTO 頸椎枕 (NR-103)
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所有獎賞數量有限，換完即止。
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