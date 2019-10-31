香港01會員《10月第四週》01獎賞兌換攻略

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10月尾進入秋天季節，秋涼嘅天氣真係令人勁想去旅行呀。

因為知道去旅行已經使咗唔小錢，今次我哋為大家搜羅到非常適合去旅行前兌換嘅熱門獎賞，幫大家慳返啲子彈，食多啲買多啲!

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其實保險有好多種，今次富衛保險嘅電子現金券就可以用嚟買…

1. 旅遊保險（單次旅程）

2. 旅遊保險（全年旅遊）

3. 智駕保汽車保險

4. 家居責任保險

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