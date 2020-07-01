踏入7月份，相信咁多位01會員每日出街、返學、返工都熱到全身出哂大汗。 今個月我哋搵咗一批為各位消消暑嘅禮品俾大家兌換，希望可以喺炎熱嘅天氣下為大家降一降溫!

賺分提示一覽

想賺多啲「01積分」嘅會員除咗要記住逢星期一、三入嚟會員專區玩小遊戲賺分換禮物之外，一定要留意埋7月尾推出嘅「不如講哩D:我好想飛呀」活動，俾您有機會賺到近4000「01積分」，遊戲玩法及參加方法記住緊貼01 APP！

而7月13-30日期間，各位會員仲可以睇文賺到100「01積分」!想知點樣賺?撳我就即刻拎走積分!

宅在家美食系

抗熱首選

炎炎夏日嘅天氣底下，有咩享受得過宅喺屋企開住冷氣咁食盡天下美食呢?

呢款嚟自歐洲嘅低糖低卡雪糕，每盒500ml只係288卡路里(薰衣草藍莓味)，而海鹽焦糖味都只係315卡路里，實行俾您無罪疚感去沉醉喺冬日浪漫甜蜜世界。

Ekselence海鹽焦糖低糖低脂雪糕/薰衣草藍莓低糖低脂雪糕 500ml

原價: $78

01兌換價: 800「01積分」+ $58

取貨方式: 門市自取

Ekselence北歐雪糕套裝

(包括海鹽焦糖低糖低脂雪糕500ml /薰衣草藍莓低糖低脂雪糕500ml/白朱古力紅莓雪糕批3件裝共225ml)

原價: $254

01兌換價: 3,800「01積分」+ $169

取貨方式: 門市自取

煲劇必備

喺屋企睇netflix、youtube、電視煲劇睇片都會想有D咸咸甜甜嘅零食咬下，罪惡感指數由0至100，您想有幾罪惡、就有幾罪惡!

Poppop Rangers三味爆谷禮盒

(禮盒裝，有齊Poppop Rangers 至受歡迎3款味道爆谷，包括焦糖、玫瑰岩鹽焦糖及朱古力味爆谷。每盒可保存3個月)

每包10安士容量: 焦糖味x 2包，玫瑰岩鹽焦糖味 x 2包，朱古力味 x 1包

原價: $79

01兌換價: 3,600「01積分」+ $16

取貨方式: 門市自取

點心紙純和牛芝士流心丸

原價: $88

01兌換價: 2,400「01積分」+ $59

取貨方式: 門市自取

小編食後感:

呢個爆芝嘅和牛牛丸小編親自試過，氣炸鍋開200度，7分鐘(記住唔使解凍)，但係食嘅時候記住細啖小小咬，如果唔係爆哂D芝士出嚟仲會辣親個咀仔呀!

宅在家自煮系

疫情又未完全消失，好多人都因為咁而變咗家中廚神。為咗令您下廚時心情愉快啲，又靚又有品味嘅廚房用品都係缺一不可!由切菜至到存放食物我哋都為您準備咗啱用嘅hot item!

Neoflam X French Bull塑膠砧板 (179 X 356mm)

原價: $89

01兌換價: 3,500「01積分」

取貨方式: 門市自取

Neoflam X French Bull陶瓷方型保鮮盒 (460ml)

原價: $89

01兌換價: 2,300「01積分」+ $8

取貨方式: 門市自取

戶外對抗炎夏系列

適量戶外運動係維持健康生活嘅Top 1活動，近期大家都大愛行吓山，去接觸吓大自然。要接觸大自然，指南針、地圖小編相信大家都有，我哋今次搵咗D除咗人用，主子都啱用嘅用品，等各位可以一家大細一齊出行去玩樂!

狗狗出遊必備套裝

(包括Petkit Eversweet Travel戶外飲水器及PULLER狗狗互動訓練玩具各一)

原價: $316

01兌換價: 3,800「01積分」+ $256

取貨方式: 直送到家

RHYTHM勺掛式雙葉手提風扇

原價: $228

01兌換價: 5,800「01積分」+ $153

取貨方式: 門市自取

雙葉設計：後扇葉一次收集大量空氣利用前扇葉集中風力獨家專利設計節省電源之餘加強風力優質馬達，扇葉操作安靜

韓國BLUEFEEL mini head fan pro風扇

原價: $148

01兌換價: 5,200「01積分」+ $88

取貨方式: 門市自取

- 超輕型99g重量

- 長度為158mm，扇葉直徑為60mm

- 採用USB充電，充滿需時5小時

- 4段風力調節，最強風力達40km/h

- 2,200mAh大量容電池，使用時間長達6-24小時

- 附有底座，免手提功能

Output 1.7W , Input 5V, 1A

Usage Time: 6~24hours

Charging Time: 5 hours

Battery Capacity: 2,200mAh

Size: 60x51x159mm

Weight: 99g

Made in Korea



Montbell T GRIP大T柄行山杖

原價: $430

01兌換價: 4,000「01積分」+ $275

取貨方式: 門市自取

寵物喺夏天更加需要補充水份，想主子可以乖乖喺屋企飲水食糧，咁就要幫主子將以下嘅人氣item入手啦!

Petkit第三代不鏽鋼寵物智能飲水機

原價: $498

01兌換價: 6,300「01積分」+ $398

取貨方式: 直送到家

產品介紹

第 3 代 PETKIT EVERSWEET 升級重點

1、水流接觸面採用 304 不鏽鋼。

2、搭載 xSecure 生命保障系統，配有後備電池不斷電運作。

3、智能脈沖水流，自動清理水面浮毛。

4、睡眠級靜音系統，運作音量比上一代降低 25%。

5、分離式水泵設計，水泵損壞可獨立更換。

特色之處

● 1.35 公升大容量，犬貓皆適用

● 智能運作雙模式，日夜變頻湧泉

● 三層過濾系統，更換週期提醒

● 智能脈沖將飲水盤上浮毛推至濾芯

● 超靜音馬達減少 25% 噪音

● 低水位提示，水量不足自動停機

● 內置後備電池可不斷電運作

● 分離式水泵設計，損壞可獨立更換

【香港行貨，英式三腳插頭，一年原廠保養】

活水湧泉 三重過濾打造寵物純淨飲水

PETKIT 智能寵物飲水機採用獨特循環水流設計，儲水箱內的水會經過三層濾芯過濾，由頂部的出水口湧出，頂部水糟的是因應貓貓狗狗不同的喝水方式而度身打造。搭配全新「智能脈沖水流」，每日四次將飲水盤上浮毛推至濾芯，時刻保持飲水潔淨。

此外，過濾水於頂部水糟短暫儲存後會再次經過三層濾芯流回儲水箱內，不斷循環及淨化來保持寵物的飲用水持續新鮮。配備高效能靜音水泵，加上獨特的水流設計，運作時的音量低於 40 分貝以下，只能聽到細細的流水聲。

智能運作 睡眠級靜音系統

搭載睡眠級靜音系統，採用二代低壓靜音水泵，配合羅馬柱型水流結構，工作噪音低於30分貝，比上一代降低 25%。

於智能模式下，飲水機會隨著白天黑夜自動調整供水頻率，節省電力及延長濾心的壽命，平均三個月只需消耗一度電，每三個月才需要更換濾芯。

導入 xSecure 生命保障系統 全心呵護寵物健康

PETKIT EVERSWEET 採用寵物功學高度設計,可舒緩頸椎壓力問題。同時導入具備後備電池及電池低電量提示的「xSecure 生命保障系統」，停電自動切換電池模式，可工作至少七天。

此外，飲水機採用上下分離式設計亦方便清洗及換水，飲水盤螺旋式鎖扣設計防止寵物損壞。

#機內隨附一片濾芯

#維持最佳淨水效果，建議定期更換濾芯及水泵濾棉

貓貓宅在家套裝

(包括Pet Bay – 100%台灣製貓咪三段式調節原木碗架及田田貓有機貓薄荷貓攬枕小號)

原價: $397

01兌換價: 5,800「01積分」+ $310

取貨方式: 直送到家

材質：嚴選頂級紐西蘭松木實作

尺寸：雙口34*22*29cm

特性：

(1) 100% 台灣製造

(2) 2層表面防水處理, 圓邊打磨處理

(3) 6度專利傾斜設計，進食順暢

(4) 獨家三段式調整高低設計(7/12/21cm)，大、小毛孩皆適用

包裝：

外：手提盒

內：防撞包裝、含品牌專屬陶瓷碗、DIY組裝螺絲、說明書

注意!!!

(1)因本產品材質為原木實作，表面花紋為天然木質紋路，故顏色、線條無法皆一致，請認同支持再購買。

(2)因每個陶瓷碗皆手作窯燒，口徑無法每個皆相同皆很圓，故與碗架面板會產生極微的誤差，請認同支持再購買。

所有獎賞數量有限，換完即止。

想知仲有咩其他獎賞，可以入去獎賞專區慢慢揀啦!