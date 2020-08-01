由8月7日起，每逢星期五中午12點，我哋都會推出精選禮品，俾大家用1折嘅價錢兌換! 事不宜遲，即刻睇下圖嘅預告，mark實calendar準備好搶購!! (每件商品限量100件，換完即止)

另外我哋仲有一個著數優惠優惠送返俾未用過我哋01會員平台兌換禮品嘅會員，只要您首次兌換以下嘅禮品，就可以獲得500「01積分」回贈，每人限領1次#!

【快閃星期五】

精選家品美食 1折兌換

Home@dd電熱蒸煮飯盒

8月7日(星期五)

中午12點

限量100件

800「01積分」 + $40

*此商品為直送到家商品，商品由商戶以順豐速遞發貨，速遞費用為到付模式。(一般住宅及工商地址為$35，但實際收費以順豐速遞的收費表為準)

按此參閱順豐速遞偏遠地區及收費詳情

•升級版加大容量設計

•超強多功能：加熱飯餸、煮新鮮飯、煲粥、滾湯、烚蛋、蒸熱包點、熱鮮奶、蒸水蛋、煮湯丸等

•蒸煮食物更健康，不需再用微波爐叮熱食物

•雙重安全：優質溫控器，乾燒及過熱自動斷電，用得放心

•配備2個獨立不鏽鋼內膽飯菜盤，食得健康及清洗方便

•飯餸分隔，食物更美味

•一按式操作，使用方便

•人性化手提設計，輕巧便攜

•配穩固安全鎖扣

•菜盤 8 排氣孔設計，全方位循環加熱

•通過歐盟 CE 安全認證

•已註冊機電署【符合電氣產品安全規格】

•附送蒸蛋架、量杯及飯殼

•2色可選：粉紅/深啡

•1年原廠保養

Crabtree & Evelyn X Craftholic護腰墊

8月14日(星期五)

中午12點

限量100件

800「01積分」 + $30

*兌換此商品後，請到旺角禮品換領中心進行領取。換領中心及領取詳情如下:

領取日期: 2020年8月24日 - 9月6日

領取地點:九龍旺角廣東道982號嘉富商業中心17樓 全層(旺角港鐵站E1出口)

電話: 3996 8196

星期一至星期六: 11:00 至 19:30

星期日: 13:00 – 17:30

公眾假期休息

Paul Lafayet 迷你焦糖燉蛋

8月21日(星期五)

中午12點

限量100件

800「01積分」 + $5

*此商品可到全線Paul Lafayet專門店自取

Crabtree & Evelyn X Craftholic 浴巾及面巾套裝

8月28日(星期五)

中午12點

限量100件

800「01積分」 + $22

*兌換此商品後，請到旺角禮品換領中心進行領取。換領中心及領取詳情如下:

領取日期: 2020年9月7日 - 9月20日

領取地點:九龍旺角廣東道982號嘉富商業中心17樓 全層(旺角港鐵站E1出口)

電話: 3996 8196

星期一至星期六: 11:00 至 19:30

星期日: 13:00 – 17:30

公眾假期休息

#500「01積分」回贈推廣之條款及細則

1. 500「01積分」回贈推廣只適用於指定期間(2020年8月份內)兌換800分+$40的「HOME@dd電熱蒸煮飯盒」，並只適用於之前並沒有使用01平台作出過任何牽涉積分兌換的會員。

2. 每名會員只可獲1次的「01積分」回贈。

3. 「01積分」回贈將於兌換後30個工作天內送到會員之帳號。

4. 「01積分」回贈所派發之「01積分」的有效期為2021年9月30日，逾期作廢。

5. 「01積分」回贈所獲取的「01積分」獎賞不能交換、轉讓，亦不可兌換現金或其他產品、退換、轉售或作任何商業用途，並受有關「01積分」所訂定之條款及細則約束。如就使用「01積分」有任何爭議，香港01保留最終決定權。

6. 香港01有限公司保留於任何時候更改條款及細則之權利，而不會作任何事先通知。

7. 參加者提交之個人資料將用於是次活動有關之管理、資料整理、聯絡安排及宣傳用途，詳情可參閱本公司之《收集個人資料聲明》；https://www.hk01.com/Pages/PrivacyTerms

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*受條款及細則約束。