會員限定【甜頭節15/8 - 31/8】甜到入心推介

Paul Lafayet迷你焦糖燉蛋

自 2010 年成立以來，PAUL LAFAYET 一直用心製作上乘的法式甜品。我們秉持為客人帶來純正和傳統法式甜品的理念，堅持每天在自家廠房純手工新鮮製作，並專注每一個烘培細節。憑著這份熱情，PAUL LAFAYET 在行內為人所熟悉；以傳統配方，融合創新口味，真誠為您與重要的人分享每一份甜蜜的喜悅。。

所需積分: 2,800積分+$22

原價: $45

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點心紙 生磨杏仁茶

所需積分: 3,500積分+$4

原價: $38

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Poppop Rangers 12安士裝爆谷

香港自家品牌爆谷店 Poppop Rangers ，全部原材料均精挑細選, 直接由美國入口，使用最頂級粟米豆(珍寶)，天然椰子油, 傳統風味焦糖及優質風味調味, 使用美國進口先進機器再加上用心天天製造的。

六種口味可供選擇：

1) 避風塘味

避風塘揉合了多種香辣調味混合而成，恰到好處的甜、鹹、辣，令你會有輕微嗆鼻，卻為味蕾帶來適當的刺激，絕對是香港特色的口味。

2) 蜜糖芥末味

以最頂級的蜂蜜加芥末，揉合了甜甜酸酸的口味，帶出了特別的新口味，令你讚不絕口。

3) 焦糖味

Poppop Rangers 招牌爆谷，每一粒都帶有濃郁焦糖，香脆可口，一試難忘。

4) 朱古力味

粒粒飽滿的蘑菇形爆谷，充滿著濃郁、可口的朱古力，令你回味無窮。

5) 極上煙肉芝士味

濃厚煙燻煙肉配上特別製法口感極香滑既芝士，一濃一滑，令你有已想不到既衝擊。

6) 岩鹽味

用最天然椰子油，嚴選每一粒粟米豆，加上採最天然岩鹽製造出一粒一粒新鮮爆谷，清純豆香口味，令你一粒一粒放進口中，完全沒有油膩的感覺。

所需積分: 999積分+$9

原價: $25

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Paul Lafayet 馬卡龍1件

PAUL LAFAYET 秉承傳統的法式馬卡龍工藝。每一顆馬卡龍均色彩繽紛，鬆脆的外殼夾著柔滑細緻的內餡，給每位甜品愛好者奢華精緻的視覺及味覺體驗。

十五款自選口味：

• 朱古力馬卡龍 【經典系列】

香脆朱古力馬卡龍配上 71% 委內瑞拉朱古力醬夾層，是一個可讓您徹底放縱的完美選擇。

• 開心果馬卡龍 【經典系列】

香脆開心果馬卡龍夾配優質開心果白朱古力醬，再配上頂部的開心果仁，給予您多重豐富的口感。

• 伯爵茶馬卡龍 【精緻系列】

香脆馬卡龍加上伯爵茶白朱古力醬，豐富的茶香肯定是一個帝王級的享樂。

• 焦糖雲呢拿馬卡龍 【精緻系列】

香脆馬卡龍夾著香甜雲呢拿奶油和焦糖醬，是PAUL LAFAYET著名法式焦糖燉蛋的回憶。

• 荔枝馬卡龍 【創新系列】

荔枝白朱古力醬配上香脆玫瑰馬卡龍外殼，為您帶來中國南方風格的香甜和清新。

• 百利甜酒馬卡龍 【創新系列】

香脆朱古力及咖啡馬卡龍夾配百利甜酒白朱古力醬，是一款為您帶來性感放縱的選擇。

• 熱情果馬卡龍

香脆熱情果馬卡龍配上酸甜熱情果白朱古力醬，這是能帶給您熱帶清新氣息的選擇。

• 玫瑰馬卡龍

香脆玫瑰馬卡龍包裹充滿玫瑰香氣的白朱古力醬，玫瑰與可可的完美平衡絕對是花香愛好者的最終幻想。

• 海鹽焦糖馬卡龍

香脆海鹽焦糖馬卡龍夾配香甜焦糖朱古力醬，這咸甜誘人的味道組合能帶您回到夏日在海邊度假的回憶。

• 紅桑子馬卡龍

香脆紅桑子馬卡龍夾配紅桑子白朱古力醬，氛香撲鼻的紅莓及朱古力給您帶來極致的品味。

• 意大利泡沫咖啡馬卡龍

香脆咖啡馬卡龍與咖啡白朱古力醬的香氣能令您置身於羅馬街道拐角處的咖啡館。

• 烏龍茶馬卡龍

香脆馬卡龍配上烏龍茶白朱古力醬，茶葉的烘焙香氣讓您一瞥城市面貌和它的歲月痕跡。

• 芒果茉莉花馬卡龍

注滿了芒果白朱古力醬的香脆馬卡龍，是每年夏天都期待己久的另類清新。

• 雲呢拿馬卡龍

香脆雲呢拿馬卡龍配合馬達加斯加雲呢拿白朱古力醬，讓這簡單的經典口味勾起過去的純樸回憶。

• 柚子朱古力馬卡龍

香脆朱古力馬卡龍配合柚子朱古力醬，柑橘香氣給予精緻和非凡的享受。

所需積分: 1,380積分+$8

原價: $22

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Häagen-Dazs™ 單球雪糕電子禮券

自1960年起，Häagen-Dazs™致力於帶給人們頂級享受的雪糕。創辦人Reuben Mattus先生夢想著生產出優質雪糕，讓品嚐雪糕成為不凡的享受，使人們放下煩惱，盡情品味。他嚴謹地挑選及尋找，只使用頂級的原料。如同Reuben Mattus先生所說：「當你與其他人一樣時，你便輸了。」

所需積分: 1,800積分+$24

原價: $60

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海鹽焦糖低糖低脂雪糕 500ml

試問誰能抵抗雪糕的誘惑? 但從每一口雪糕帶來的罪疚感卻令人掙扎， 誘惑與罪疚之間該如何取捨? Ekselence Guilt-Free Collection 低糖低脂雪糕系列帶給你無痛的選擇!

Ekselence Guilt-Free 低糖低脂雪糕系列只有一般雪糕的三分之一熱量和糖份， 其中部分糖份被甜葉菊提取物所取代， 大大減少雪糕中的糖份和卡路里含量， 為你帶來無罪疚感的誘惑，讓您肆意地沉醉於雪糕的魅力之中。低糖低脂的雪糕， 質感依然像往常的奶油質地般幼滑， 上乘的精選材料為您延續了非一般的奢華享受。

每盒只有315卡路里， 讓嗜甜的您可無顧慮地放縱一下。

所需積分: 800積分+$58

原價: $78

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薰衣草藍莓低糖低脂雪糕 500ml

試問誰能抵抗雪糕的誘惑? 但從每一口雪糕帶來的罪疚感卻令人掙扎， 誘惑與罪疚之間該如何取捨? Ekselence Guilt-Free Collection 低糖低脂雪糕系列帶給你無痛的選擇!

Ekselence Guilt-Free 低糖低脂雪糕系列只有一般雪糕的三分之一熱量和糖份， 其中部分糖份被甜葉菊提取物所取代， 大大減少雪糕中的糖份和卡路里含量， 為你帶來無罪疚感的誘惑，讓您肆意地沉醉於雪糕的魅力之中。低糖低脂的雪糕， 質感依然像往常的奶油質地般幼滑， 上乘的精選材料為您延續了非一般的奢華享受。

幼滑輕盈的薰衣草藍莓低糖低脂雪糕， 每盒只有288卡路里，讓薰衣草漩渦帶給你無盡的冬日浪漫。

所需積分: 3,800積分+$26

原價: $78

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Crostini 件裝蛋糕

各款口味：

赤狐仙景 ($52)

香濃的白朱古力慕絲，撘配上清新的芒果啫哩及熱情果奶油再加上鬆軟的海綿蛋糕，再加上可愛的造型，令人為之著迷。

金蕉流行 ($52)

香濃的朱古力慕絲與香蕉朱古力奶油配以朱古力脆珠及香蕉餡，加上海綿蛋糕，令人一試難忘，口感豐富。

咖啡芝士慕絲 ($43)

香滑意大利咖啡芝士蛋糕配上咖啡奶油及海綿蛋糕 ，是以傳統 Tiramisu 蛋糕為基礎，再創出新口味。

班蘭青檸慕絲 ($43)

清新的青檸口味，配以班蘭及熱帶水果奶油，感覺非常清新。

榛子朱古力慕絲 ($43)

以58%朱古力製作的濃滑慕絲，配搭榛子奶油、柑橘及特濃朱古力海綿蛋糕，味道香濃，質感細膩，以及榛子脆脆的夾層更為蛋糕增添口感。

雲呢拿士多啤梨慕絲 ($43)

香甜的士多啤梨果茶慕絲配搭醇滑的馬達加斯加雲呢拿奶油，夾心層為士多啤梨果醬及雲呢拿海綿蛋糕，入口香甜細滑，雲呢拿的醇香和士多啤梨的清新更是完美搭配。

幸福橘子 ($46)

雲呢拿慕絲的香甜撘配上清爽的柑桔果凍及柚子忌廉，再加上鬆軟的海綿蛋糕。配以趣緻柑桔做型，食得又睇得。

夏日蜂芒 ($45)

清新的芒果果凍配上濃滑的芒果芝士慕絲，撘配上淡淡芒果啫喱及芒果乳酪加上鬆軟的雲呢拿海綿蛋糕，清新爽甜的味道，陪你度過炎炎夏日！

抹茶慕絲 ($43)

香濃的抹茶朱古力慕絲，配搭清新的抹茶意大利芝士奶油和抹茶柚子海綿蛋糕，可愛的蛋糕造型更是充滿春天氣息。

柚子慕絲 ($43)

清甜的柚子乳酪慕絲配上香軟的杏仁海綿蛋糕、柚子及椰子奶油夾心，為你提供一個清新香甜之選。

白桃洋甘菊慕絲 ($42)

來自德國的洋甘菊製成幼滑慕絲，味道甘香、提神。清甜果香的白桃啫喱，入口非常清新，再加上鬆軟的海綿蛋糕，令人一試難忘。

黑加倫子開心果慕絲 ($38)

特別的開心果慕絲及蛋糕之間，夾著一層幼滑的黑加倫子慕絲，酸甜味道剛好平衡，口感豐富。

愛慕 ($42)

開心果蛋糕加上紅桑子夾心及白朱古力慕絲，配以紅色的心形形狀，令人著迷！

芒果拿破崙 ($39)

一層疊一層的酥皮香脆中滲出輕輕的牛油香味，再配上新鮮芒果及開心果蛋糕，口感十分豐富！

熱情果黑朱古力慕絲 ($38)

朱古力慕絲配以熱情果餡及雲呢拿軟心，加上朱古力淋面。

法式芝士 ($36)

芝士餅加上紅桑子淋面及餅碎底。

紅橙特濃朱古力脆脆 ($36)

朱古力海綿蛋糕配上血橙啫喱，朱古力脆珠及朱古力慕絲，慕絲採用64% Belgium 朱古力製造。

所需積分:2,800積分+$18

原價: $28 - $52

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