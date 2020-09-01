9月開學節兌換精選 (1/9 - 30/9)

9月1號就係開學日啦!雖然疫情仲係有小許反覆，但係作為爸爸媽媽, 又點可以唔為小朋友作出最好嘅準備呢。

由即日起至9月30號只要成功兌換以下任何一款開學節禮品，即可獲得100「01積分」回贈，換得越多、賺得越多!

德國ergobag Prime 2020 護脊書包 (適合110～150cm 身高)

ergobag Prime 採用100% CyclePET的材料，這些都是由消費後的PET寶特 瓶所製成，不含塑化劑、Phthalates與PAHs。回收這些瓶子能夠保護 地球資源，並減少二氧化碳的排放量，也大大的減少在製造過程中污 染環境的排放物與傳統的生產方法相比，回收的生產流程能夠減少20% 的廢水、50%的能源與60%的有害排放物。同時，生產過產也能相應減 少使用天然資源。



特點：

• 可調節肩帶（110～150cm身高）

• 加寬厚墊腰帶

• 4邊加設反光物料

• 可以站立的書包

• 可更換的隨意貼



符合人體工程學的學校背包

從徒步旅行到孩子的背部。我們的經典，ergobag Prime，結合了創新徒步背包的人體工程學設計，以及書包在小學時代需要的一切。並且它一路陪孩子成長：從1.1～1.5米。



隨身高可調整

1 穩定鋁框架



2 連續調整到背部的長度



份外貼伏

3 符合人體工程學形狀的肩帶



4 可調胸帶



5 加寬加厚的搖帶



6 透氣背墊



7 拉繩達致最佳的壓縮效果



深思熟慮

ergobag 書包的內部提供了一大堆空間。書包內有兩種實用性：1）它固定了課本；2）有助於將體重靠近孩子的背部，以減少杠杆效應導致的重量感。書包頂部和內部也設有小口袋放置小物件。



實用功能

寬敞的前袋提供飲料瓶和午餐盒的空間。磁力扣可以一推就能打開。



穩定的底部

底部配備四個小腳，即使在濕地上也能保持內部乾爽。



四邊反光

所有書包都配有反光材料,這樣,書包所有者也在黑暗中可見。



書包規格:

尺寸:25X20X40cm (W/D/H)

重量:約1,100g

配件:隨意貼(2個)

物料:再生塑料瓶環保再造防水布料

Satch 2020中學生書包 (適合140～180cm 身高)

書包Satch是專為身高140-180cm青少年所設計的人體工學書包，理念來自於專業登山運動書包，是世界最具人體工學的兒童書包。它能夠依據不同年齡的身型來調整背部支撐結構。 經德國測驗報告，Satch的結構能減少肩膀受力達35%。所有材料完全沒有有毒增塑劑和PAHs。



特點

美學圖案

穩定

環保生產

可隨高度調節

反光物料

人體工學



物料

可持續紡織品，100% 塑膠瓶再造物料，每個書包含25個塑料瓶的成分，防水耐髒，容易清潔



Satch 書包

靈感來自登山背包，專為學校設計，Satch結構系統確保背包在肩上能有效把重量轉移到更穩定的骨盆位置。此外，人體工學設計允許精確地配合用家高度從1.40米到1.80米。



人體工學

1. 肩帶 -舒適人體結構型



2. 鋁合金導軌 – 高穩定性



3. 強韌腰帶 – 重量轉移到骨盆區域 |可拆卸



4. 背面襯墊 – 符合人體工程學形狀 |透氣



5. 胸帶 – 高度可調 |可拆卸



內部結構

1. 2個主要的分隔



2. 前方隔層帶有多個小袋，能分開放置不同小物件



3. 2側均設有彈性小袋



其他

4. 前方扣帶可以固定外套



5. 4邊帶反光物料



6. 帶有出線口

ergobag ease 2020課餘使用背包 (適合4-7歲小朋友)

尺寸: 22 x 15.5 x 35 cm (W/D/H)



重量: 約 370 g

Q1 兒童人體工學椅

兒童書桌 椅 是保障兒童長時間學習能保護脊椎健康的重要一環，FreeMAX 提供多款自家研發和來自台灣兒童家具-大將作的兒童桌和兒童椅等，兒童書桌除可調節高度外，更特有50度斜板的閱讀角度，適合不同學習需要。所有兒童家具均用上無毒物料製造，保護兒童健康，令小朋友可專心學習，陪孩子一起長大！

研究報告顯示，孩子身體結構會隨著生長而改變，因此長期的不良姿勢負荷可以影響到骨骼發展，很多孩子已有由中至高度的頸背不適。選擇兒童人體工學椅桌要注意的五個地方。



Q1兒童椅的設計符合您孩子成長的需求。座椅高度、座椅深度和靠背均可調節，符合人體工學設計，促進良好的姿勢，防止近視寒背。

大將作 – Babo 兒童椅

– 椅墊與椅背皆可獨立調整

– 端正坐姿，保護視力

– 保護脊椎，舒適腰靠

– 坐椅旋轉有固定功能

– 貼心自動坐煞輪功能

– 可搭配【專屬腳踏盤】

Enjoy – D 兒童桌椅套裝

– 可調桌面高度

– 可調桌面角度

– 特大抽屜

– 活動輪設計

– 書架及閱讀架

– 低甲醛防火



兒童書桌Enjoy，可調高度設計，適用不同身高的兒童，從幼兒、小學到中學，一步到位，配合兒童各個學習階段。Enjoy 兒童書枱符合人體工學設計，正確使用能輔助兒童背椎健康成長，桌面只有90CM闊，專為香港而設，細小家用。

LED 觸控式護眼檯燈 (超高亮簡約型)

此商品運費到付費用約$30，偏遠地區需額外收費，詳情請參閱條款及細則。



• 健康護眼: LED光源 (無頻閃/無幅射/無紫外線)，更加護眼

• 智能觸控: 觸控開關及3段調光

• 高亮長壽: 18顆超高亮LED光源，壽命長達5萬小時

• 環保節能: 僅8W低功率耗電量，不含水銀、鉛等污染環境有害物質

• 超多角度照明: 燈臂軟管設計，燈罩及燈臂可多角度調節照明角度

• 備有白光款(色溫6000K)及黃光款(色溫3000K)供選擇

• 1年原廠保養