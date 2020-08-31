由8月起，每逢星期五中午12點，我哋都會推出精選禮品，俾大家用1折嘅價錢兌換! 事不宜遲，即刻睇下圖嘅預告，mark實calendar準備好搶購!! (每件商品限量100件，換完即止) 另外我哋仲有一個著數優惠優惠送返俾未用過我哋01會員平台兌換禮品嘅會員，只要您首次兌換以下嘅禮品，就可以獲得500「01積分」回贈，每人限領1次#! 【快閃星期五】 精選家品美食 1折兌換

仲未賺夠「01積分」兌換心水禮品?一齊睇吓今個9月我哋有咩賺分活動先!

文中自有黃金屋

9月1-30日期間，我地仲會額外送多 100「01積分」 俾睇緊呢篇文嘅您， 快啲撳下面連結，睇文同時賺埋「01積分」，名額限額5,000個 !

01放膽估

9月份每逢星期一都會推出「放膽估」小遊戲，俾您輕輕鬆鬆賺取100「01積分」 ! 每次名額2,000個咋, 送完就無啦! 仲唔MARK實日子入嚟賺分?

#500「01積分」回贈推廣之條款及細則

1. 500「01積分」回贈推廣只適用於指定期間(2020年9月份內)兌換快閃星期五之獎賞，並只適用於之前並沒有使用01平台作出過任何牽涉積分兌換的會員。

2. 每名會員只可獲1次的「01積分」回贈。

3. 「01積分」回贈將於兌換後30個工作天內送到會員之帳號。

4. 「01積分」回贈所派發之「01積分」的有效期為2021年9月30日，逾期作廢。

5. 「01積分」回贈所獲取的「01積分」獎賞不能交換、轉讓，亦不可兌換現金或其他產品、退換、轉售或作任何商業用途，並受有關「01積分」所訂定之條款及細則約束。如就使用「01積分」有任何爭議，香港01保留最終決定權。

6. 香港01有限公司保留於任何時候更改條款及細則之權利，而不會作任何事先通知。

7. 參加者提交之個人資料將用於是次活動有關之管理、資料整理、聯絡安排及宣傳用途，詳情可參閱本公司之《收集個人資料聲明》；https://www.hk01.com/Pages/PrivacyTerms