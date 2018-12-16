【01眾樂迷】從《無賴》到《廢中》　喜劇以外鄭中基的男人心聲

「我間中飲醉酒 很喜歡自由」，一首《無賴》，令鄭中基在2005年橫掃各大樂壇頒獎禮獎項。事隔13年，鄭中基與KB、Joey Tang、梁柏堅等人組成「嚿飯咁」，推出《無賴》下集 - 《廢中》。由無賴走到廢中的路上，是一個男人的心聲對照，也是樂迷見證著鄭中基的成長。

出現在大銀幕中的鄭中基，不論是龍威還是暴龍哥，總是帶著點點輕佻，卻又令人覺得討好。但音樂路上的他，反而讓人感覺沉穩，《我代你哭》、《晴天．陰天．雨天》、《閉目入神》，深情得讓人差點忘記他在熒幕中的形象。即使是《無賴》這首數盡男士缺點的作品，再到《廢中》講述當年的「無賴」人到中年，其實一字一句也讓人感受到做男人的智慧。

「我間中飲醉酒 很喜歡自由／人叫我廢中 但我有衝動」

雖然《無賴》及《廢中》並不是出自同一詞人手筆，不過細心留意，當中卻有不少對倒的意味。就以兩首作品歌詞中的第一句，「我間中飲醉酒 很喜歡自由」以及《廢中》的「人叫我廢中 但我有衝動」，歌詞劈頭第一句已帶出了故事男主角的心境。

當年吊兒啷噹、終日無所事事的無賴，人到中年才醒覺，原來自己想做的還有很多，需要加緊把時間追回。而令他有此改變的，除了是《無賴》中的女主角外，還有時日。渾渾噩噩便渡過了大半個人生，深信是不少人的寫照，但就如陳奕迅的《陀飛輪》所言，人總會有一個時間點，會讓自己對人生有所感悟。

邊聽《無賴》和《廢中》，會不期然讓人想起鄭中基主演《大樂師·為愛配樂》中的阿勇。 (資料圖片)

「在座每位都将我踩 口碑有多壞／頑抗去保家 任冷諷謾罵」

《無賴》年輕時的輕狂，讓自己的名譽跌落谷底，不過無賴是心底裡絕對介意過別人對他的看法，介意得要透過歌詞去抒發，「在座每位都将我踩 口碑有多壞」，更顯他無賴背後，其實對自己缺乏自信。

年月漸長，成家立室的廢中雖然收起當日的輕浮，但俗語有云：「有啲嘢係跟一世」，為過去償還的廢中咬緊牙關任人指罵，只為努力工作養起頭家，「頑抗去保家 任冷諷謾罵」，秉承起男人少說話多做事的精神。不時也會聽到職場上的前輩會說：「有啲嘢，到你有頭家你就明。」看似悲哀，卻是男人的浪漫，畢竟家人的快樂，便是男人的最大成就。

又如歌詞所述，當找到重要的人，再火爆的無賴也會性情大變。 (資料圖片)

「舊愛數足一匹布 在這刻寫句號／人像一筆數一筆掃 我在終點去笑傲塵土」

人生不同階段也是在結算。年輕時，無賴心中要結算的，只有愛情。「舊愛數足一匹布 在這刻寫句號」，因為當時他對未來有的是憧憬，他需要想像的，就只是成家立室後的自己。所以對他來說，當時身上最多的「帳單」，亦只有感情。

但步入中年，廢中發現，餘下的人生其實一直在倒數，在有生之年，只能用有限時間去補償自己過去的缺失，可能包括家人、朋友、同事。「人像一筆數一筆掃 我在終點去笑傲塵土」，或許人到中年，大家便會想多抽一點時間陪伴家人、約舊朋友釣魚、少一點與同事發生衝突，好讓自己少欠一筆「債」。

人到中年，陪伴著家人靜靜地做喜歡的事，已是最大的幸褔。 (資料圖片)

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