【01眾樂迷】方大同出年3月開紅館騷　台燈聲一腳踢貫徹方氏美學

闊別香港舞台4年，方大同(Khalil)宣布明年3月30、31日舉行一連兩場紅館個場，各位樂迷終於可以再一睹Soul Boy的風采。今日Khalil舉行記者會宣布開騷之餘，亦解釋今次個唱命名為《TIO靈心之子》的背後意義。「TIO」為Throw It Off的簡寫，希望樂迷能拋開身邊的負量，並寄語大家「Follow Your Heart」，展露自己善良的一面；而「靈心之子」則呼應他第一張專輯《Soulboy》的名字。

方大同今日舉行記者會，宣布明年3月30、31日假紅館舉行《TIO 靈心之子巡迴演唱會》香港站。為了貫徹個唱的中心思想，他手上的紙飛機寫上負面的形容詞，寓意將一切不好的事情拋開。

席間Khalil還透露今次為個唱親力親為，不單音樂創作，台、燈、聲等部份均有與工作人員討論，務求貫徹自己的「方氏美學」，以簡約作主調，同時美感與驚喜並重。《TIO 靈心之子巡迴演唱會》門票將於明天(12月18日) 於城市售票網公開發售，各位樂迷是時候較定鬧鐘起身撲飛喇！

方大同個唱門票將於明天(12月18日)公開發售，各位樂迷記得要較定鬧鐘撲飛喇！

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