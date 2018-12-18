【01眾樂迷】何韻詩《我們正在音樂節》陣容鼎盛　快啲睇文贏飛

01眾樂迷請你睇陣容鼎盛嘅《我們正在音樂節》，睇完以下文章，答一條極簡單問題即羸1日通行証！

相信大家慶祝聖誕節來來去去也是看燈飾、食大餐，頂多水喉充足去個旅行，玩多兩、三次都覺悶。你有否想過香港有一個音樂節，讓你相約三五知己被「高汁」音樂包圍，歡度聖誕呢？機會嚟喇飛雲！何韻詩《我們正在音樂節》一次過滿足你N個願望，現在只需回答以下簡單問題，便可贏取1日通行証電子票2張。

如何韻詩早次接受訪問所說，舉行今次音樂節的最大原因是怕大家「聽漏耳」，所以結集本地各個風格的精英音樂人，而且更有遠道從台灣而來的重量級嘉賓，重金屬樂團班霸——閃靈。而且今次《我們正在》分為上下半場，上半場(下午1時至6時)為音樂節演出，分Main Stage及Acoustic Set，每日共有超過10個表演單位；下半場(晚上8時15分開始)為何韻詩專場演唱會。不論你是菇迷還是樂迷，也會找到合心意的表演單位。

完整表演時間表，大家記得mark定日子喇！

【01眾樂迷】送你「我們正在音樂節」1日通行証》門票送飛活動參加步驟逐一睇：​



步驟1）下載香港01App，成為01會員，綁定埋手機號碼！

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步驟5）按此填妥參加表格，並回答表格內指定問題。



答得最有創意嘅1位又符合得獎資格嘅樂迷，就送你音樂節單日電子票2張。

活動時間：

2018年12月18日 (星期二)下午21時00分 至 12月20日 (星期四) 中午12時00分

公布時間：

2018年12月20日

得獎者將於2018年12月20日晚上6時收到電子郵件作實

注意： 本活動需要利用註冊會員之個人資料以確認得獎者資格。如果用戶未曾登記成為香港01會員，香港01有限公司將不會儲存用戶之電話號碼作任何用途。請參閱是次參加表格內之活動條款及細則。



活動查詢辦法：event@hk01.com

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