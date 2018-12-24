【01眾樂迷】蕭潤邦江若琳大婚　歌詞參透貓犬系戀人完美配搭

「生煎包王子」蕭潤邦與江若琳昨日大婚，並於嘉里酒店設宴招待親友，不少圈中好友亦到場祝賀。整個婚禮豪花過百萬固然羨煞旁人，不過真正令人妒忌的，自然就是兩位分分秒秒也讓人感到甜蜜的新人。二人相識十年，去年4月正式宣布戀情，眨眼間，他們已拉埋天窗成為夫婦。其實二人能如此契合，不多不少也跟他們的性格及愛情觀有關，從二人多年前的音樂作品中已透露出，他們幸福相處的秘訣。

昨日蕭潤邦與江若琳終於拉埋天窗，全程大放閃光彈。 (梁碧玲攝)

蕭潤邦《大男人》／想你全程陪住我專心踢波 絕對要體貼就我

蕭潤邦2007年的作品《大男人》當中，不但為男士發聲，更表露了自己的「大男人性格」，今日再次研究當中的歌詞，其實也的確在形容他自己的性格。淡出樂壇後，大搞生煎包生意的Oscar在旁人看來，當然就是一位事業為先的好男人，難怪在歌詞中也有一句「工作時候無謂貼身對住我 想努力有幾錯 全日到晚也拍拖總不似我」。認真工作便是他最吸引的地方，這種時而熱情、時而高竇的「貓系戀人」，又有哪一位女生不喜歡？

江若琳《傻豬》／傻傻似隻豬 原來有好處

江若琳2007年的作品《傻豬》當中，則透露出她「犬系女友」的特質。「如你話我傻 才知你緊我 甜得我被擁抱 冤氣地求助」，這種經常需要關顧的女生，正好讓「大男人」性格的Oscar毫無抵抗力。而且願意陪著戀人渡過每分每秒的Elanne，也完全滿足到Oscar那種「想你全程陪住我專心踢波 絕對要體貼就我」的想像。從歌詞已能互相理解雙方的需要，難怪他倆經常在社交平台形影不離，更不時放閃！