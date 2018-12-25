【01眾樂迷】聖誕開P揀歌都要有新意　《衰仔樂園》可能幫到你

一年容易又聖誕，每年為開聖誕派對，除了花盡心思揀禮物揀場地揀遊戲外，其實派對歌單亦是相當重要的一環。對於聖誕歌，大家的認知不外乎《Jingle Bells》、《Santa Claus is coming to town》這類傳統樂曲，或是《Last Christmas》、《White Christmas》這些較「新潮」的流行曲外，似乎便沒有更好的選擇。以至在派對上，少不免也會像是百貨公司般，來來去去也似是單曲循環的沉悶。其實在這些「基本盤」以外，聖誕歌也可以有更多繽紛的選擇。

1. 《聖誕夜驚魂》五月天

略嫌一般聖誕歌太多鈴噹聲太刺耳？其實聖誕歌都可以有搖滾之選。五月天2011年推出的《聖誕夜驚魂》便相當適合一班朋友聚會時聽，阿信跳脫的歌詞加上五月天一貫豐富的編曲，令這首作品成為聖誕節最應景的歌曲，炒熱派對氣氛。

2. 《又到聖誕》I Love You Boyz

一聽到I Love You Boyz呢個名，就知道《又到聖誕》呢首作品會令人笑到停唔到。阿占同阿奴九唔搭八嘅歌詞將聖誕節形容得似是而非，不過歌詞內容其實已經不再重要，大節目聽到佢哋嘅聲音已經令心情變好。下年兩位更將會進軍紅館開騷，實在令人期待。

3. 《This Christmas》TONICK

大家仲記唔記得TONICK嘅《Last Christmas》？喺《長相廝守》出現前，2010年TONICK推出嘅《Last Christmas》可以話係佢哋嘅代表作，亦奠定了TONICK在樂迷心目中的風格。而這首作品今年終於推出了續集《This Christmas》，不但保留了前作的風格，而歌詞中的故事也延續了之前的劇情，貼地程度絕對乎合年輕樂迷要求。

4. 《噢！聖誕樹》麥兜

90後及00後的回憶中，應該也會對這首由麥兜主唱的《噢！聖誕樹》印象深刻，因為小朋友的聲音中，唱出聖誕樹殘酷的真實一面。反差感令人對此曲越聽越入腦，單是一句「聖誕樹啲膠氣幾臭㗎 我阿爸貪佢夠 “呀咋” 」，已令人會心微笑。

5. 《衰仔樂園聖誕歌》

還記得小時候有線電影播放的《衰仔樂園》有廣東話配音，要知道《衰仔樂園》幾乎每一集也有好幾首歌，而配音組亦相當有心機，將每一集當中的歌曲改為廣東詞翻唱。最得民心的，大概便是這首《衰仔樂園聖誕歌》，歌曲第一句「我冇得過聖誕節真係無癮」，可謂道出一眾打工仔心聲，每當有同事大時大節仍要開工時，也要唱上幾句發洩。

6. 《Christmas Song》back number

略嫌剛剛的推介太多搞笑歌？其實不少流行曲亦以聖誕為題材推出慢歌，廣東歌代表固然是陳奕迅的《Lonely Christmas》，不過日本音樂市場原來每年聖誕也有不少「聖誕歌」。早幾年石原聰美及山下智久主演的日劇《朝5晚9》便出現了這首《Christmas Song》，由樂隊back number主唱，編曲極具聖誕氣氛，聽厭了《Last Christmas》、《Lonely Christmas》，其實這首也是好選擇。

7. 《冷冷 der 聖誕節》朱主愛

雖說聖誕流行曲當中，不少也是慘情題材，聽得多也會令心情變得低落。如果想有些溫馨選擇，由馬來西亞歌手四葉草朱主愛主唱的《冷冷 der 聖誕節》可能頗適合你。鬼才黃明志協助打造，雖然沒有《好想你》那般洗腦，不過丟掉了娃娃音唱歌的四葉草，的確讓節日添了些溫暖。

8. 《Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI》宇多田光

《Merry Christmas Mr. Lawrence》出自坂本龍一為日本電影《戰場上的快樂聖誕》的配樂，這首鋼琴曲亦令坂本龍一成為配樂大師。而宇多田光則於2009年將這首作品重新改編，成為R&B版本的《Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI》。

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