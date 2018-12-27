【01眾故事】鄭丹瑞心目中的俞崢　可以無條件佩服和相信的人

唱片騎師，也就是我們所講的DJ，在直播室裡面透過大氣電波與聽眾溝通。或許你覺得DJ們都是腦筋靈活、伶牙俐齒的創作人，有時候甚至予人說話尖酸刻薄的感覺。但創作人之間也有心悅誠服的尊重，也許這就是最適合形容鄭丹瑞與俞琤關係的形容詞。 攝影：朱潤富

鄭丹瑞（旦哥）說自己是個「瘋狂想做電台的人」，而在電台的日子，就是每日在責罵聲中成長。旦哥回憶起當初加入商業電台，主持人之間每天也要於會議裡互相「批鬥」，品評各人的節目質素和主持技巧。旦哥不禁憶起自己是眾人當中「夾歌」最差的一位，除了不能夠在歌曲前奏完結前「收口」，歌曲之間的連結也只是所謂「時、溫、濕」的行貨，這些都是當時俞琤作為上司最不能夠忍受的。

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後來俞琤為了改善鄭丹瑞的主持技巧，要求旦哥為節目寫好講稿，並親自批改。旦哥坦言這是個令其作為創作人畢生受用的練習，也是其中一個令他很佩服俞琤的原因，「沒跟俞琤合作過、等於沒有做過電台」，這句話足夠反映了俞琤在鄭丹瑞心目中的份量。

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