【01眾樂迷】為陳奕迅《我們萬歲》填詞　陳詠謙由廿幾歲寫到結婚

陳奕迅新專輯《L.O.V.E. 》當中，《我們萬歲》算是一首較特別的作品。在作品正式推出前，Eason在10月尾舉行的《L.O.V.E. is Live》中公開演唱這首作品，得到樂迷一致熱捧，即使歌曲至今仍未成為派台作品，但亦有DJ爭相播放，更於近日推出MV。

Eason近日推出《我們萬歲》的MV，更找來佘詩曼擔任女主角。 (資料圖片)

歌曲的成功，除了編曲容易入口外，歌詞固然也是其殺著。陳詠謙擺脫一貫填詞的跳脫風格，在歌曲裡一字一筆寫下了細水長流的感情。其實在溫馨的背後，陳詠謙為著填好這份歌詞，足足由二十幾歲初出茅廬的小伙子，填到變成了三十幾歲的已婚人士。在Eason的紀錄片《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》當中也有提及，《我們萬歲》的出現，其實也是在DUO Band組成的早期，而這首歌在幾年間，也斷斷續續改了三次。最初的版本，大家並沒有特別喜歡或不喜歡，但總是覺得欠缺了什麼，不過由於專輯未推出，所以便放著慢慢修改。到第二版的時候，陳詠謙又以「海納百川 有容乃大」作為主題，但在最後出街的版本，明顯也是沒有綵用以上主題。我們現時聽到《我們萬歲》的版本，其實已是由三十幾歲的陳詠謙所寫，Eason在紀錄片當中說，覺得是因為陳詠謙當時已婚，才能寫出「除了每月有幾天 受折磨」這類如此到肉的內容。

Eason在紀錄片《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》中，也有為《我們萬歲》的由來作講解。 (資料圖片)

而《我們萬歲》的MV，亦跟歌曲一樣有驚喜。今次MV找來視后佘詩曼擔當女主角，劇情中Eason與阿佘是一對情侶，但偏偏阿佘卻失了憶，遺忘與Eason過往的一切。看著Eason一幕幕用盡方法令阿佘回復記憶，一次又一次的無功而還，令Eason漸漸失去耐性，怎料反令阿佘出盡方法逗這「陌生人」開心，正好體現了「如果失憶 我渴望再多一次 認識你」這一句。

阿佘不溫不火的演技自然能打動人心，不過Eason的演繹跟其歌聲一樣具感染力，有網民笑言他是被音樂耽誤了的影帝。

大概一段關係當中總會有落差出現，但真正愛一個人，不管對方或自己變成怎樣，還是能重拾起當日的初心。不禁令人想起《我的名字》當中的台詞：「我已記不得你的名字，卻還記得喜歡你。」

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