【新城勁爆】張敬軒奪三大獎成贏家　全晚59個獎項名單一次過睇晒

《新歌勁爆頒獎禮2018》完滿結束，全晚由張敬軒壓軸奪得《勁爆播放指數歌曲》、《勁爆年度歌手》、《勁爆專輯》三個大獎成為今年新城的大贏家，更於台上即場唱出《缺》及《天才兒童1985》，滿足一眾樂迷心願。

全晚得獎名單如下：

勁爆歌曲

01 《老少平安》－周柏豪

02 《愛情是一種法國甜品》－林二汶

03 《騎膊馬》－泳兒

04 《停半分鐘聽一闋歌》－許廷鏗

05 《自我感覺還好》－Gin Lee

06 《那怕最終一個人》－吳浩康

07 《只想與你再一起》－菊梓喬

08 《半杯入魂》－側田

09 《認真如初》－陳柏宇

10 《寧願當初不想見》－Dear Jane

勁爆合唱歌曲

《(一個男人)一個女人和浴室》－古天樂/謝安琪

《不枉》－沈震軒/享樂團/莫凱謙

勁爆演繹大獎

《人妻的偽術》－謝安琪

勁爆播放指數歌曲

《天才兒童1985》－張敬軒

勁爆年度歌手

張敬軒

勁爆hiphop卓越表現歌手

歐陽靖

勁爆躍進歌手

梁釗峰/鄧小巧/MastaMic/鍾舒漫/布志綸/鄭融/許靖韻/胡鴻鈞/石詠莉

勁爆唱作人

側田/林奕匡/AGA江海迦

勁爆男歌手

陳柏宇/周柏豪/許廷鏗

勁爆女歌手

謝安琪/Gin Lee李幸倪/鄭欣宜

勁爆樂隊

Dear Jane/Supper Moment/ToNick

勁爆新人

曾樂彤/洪嘉豪/戴祖儀

勁爆獨立音樂人／樂隊

陳蕾/劉卓軒

勁爆專輯

《Senses Inherited》－張敬軒

勁爆國語力專輯

《Afterthought》－陳奐仁

勁爆國語力歌手

鄧紫棋

勁爆國語力歌曲

《倒數》－鄧紫棋

勁爆作曲

《一世同學》－林奕匡

《小問題》－AGA江海迦

勁爆填詞

《橙海》－Supper Moment

勁爆編曲

《那怕最終一個人》－Brian Chan、陳奐仁、廖志華

勁爆監製

《勇悍．17》－麥浚龍

勁爆音樂製作

《和好》－馮穎琪、梁栢堅

網上投票獎項

勁爆我撐新人

黃妍

勁爆我撐歌手

吳業坤

勁爆我撐歌曲

《凱旋門》－吳業坤

勁爆演藝繽紛60大獎

薜家燕

勁爆至尊歌手大獎

鍾鎮濤

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