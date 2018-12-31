【01眾樂迷頒獎禮】除夕夜獎你過好年！入嚟揀禮物喇！

2018年就過去，01眾樂迷決定以新玩法同大家迎接新一年！事緣梓維「call局」叫齊01眾樂迷所有組員帶禮物嚟交換，以為要拍《如無意外...三分鐘放送》嘅眾人即刻悉心準備禮物啦！點知梓維突然有指令要全數禮物送出去，大家「空歡喜一場」，唯有希望大家嘅禮物都覓得有緣人啦！

想知有咩禮物？即刻睇片同睇埋以下禮物名單啦！

「精彩」禮物一覽：

+ 6 + 5 + 4

【「01眾樂迷頒獎禮」第一回！送你新年禮物】活動參加步驟逐一睇：​



步驟1）下載香港01App，成為01會員，綁定埋手機號碼！

步驟2)「讚好」 01眾樂迷 Facebook專頁

步驟3)「Like」及「Share」遊戲活動Post (帖子必須設定為「公開」)

步驟4）睇片後，按此填妥參加表格，揀選一份心儀禮物並回答表格內指定問題。



【01眾樂迷】將按各參加者就特別問題的回答進行評選，符合條件嘅得獎者將由專人通知領獎。



活動時間：

2018年12月31日 (星期一)下午18時00分 至 2019年1月6日 (星期日) 晚上23時59分

公布時間：

2019年1月7日 (星期一)



得獎者將於2019年1月7日或之後收到電子郵件作實。

注意： 本活動需要利用註冊會員之個人資料以確認得獎者資格。如果用戶未曾登記成為香港01會員，香港01有限公司將不會儲存用戶之電話號碼作任何用途。請參閱是次參加表格內之活動條款及細則。



活動查詢辦法：event@hk01.com

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