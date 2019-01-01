【叱咤2018】洪嘉豪勇奪生力軍金獎　到底同張敬軒有咩淵源？

《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚8點半於會展舉行，率先頒發「叱咤樂壇生力軍」獎項，並由Sony新人黃妍得到銅獎、英皇新人曾樂彤得到銀獎以及華納新人洪嘉豪得到金獎。在台上得獎時，洪嘉豪更特意感謝張敬軒及周柏豪。

華納新人洪嘉豪得到叱咤樂壇生力軍金獎。 (梁碧玲攝)

以「全能音樂人」形象登場的洪嘉豪，最初簽約華納唱片時任職A&R(藝人與製作部)工作，及後得到衛蘭賞識，更讓他在紅館演唱會上擔任和音。推出自己作曲的出道作品《半天空檔》時，派歌前皇上張敬軒更親自在社交平台上「點燈」，大讚這位新人。雖然軒仔與洪嘉豪分別隸屬不同公司，不過皇上無懼公司之間的隔閡，照樣力捧Kaho的原因，除了因為Kaho有實力外，他們之間原來也曾有一段淵源。

有一年軒仔舉行澳門演唱會，Kaho正是舞台工作人員的一份子，彩排時，軒仔更將mic交到他手上，讓他代唱《櫻花樹下》，好讓軒仔能親自到台下監聽音響質素，怎料Kaho一開口，便一鳴驚人。而Kaho的媽媽更是軒仔的其中一位恩人，十六年前便是他媽媽帶著軒仔來到香港發展，也帶著軒仔走遍大江南北，成就了軒仔今天的事業。

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