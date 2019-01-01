【叱咤2018】盧凱彤以結他喻人生　經歷波節重拾最單純的初衷

盧凱彤(Ellen)今年8月離世，香港樂壇痛失一位不可多得的全能音樂人。《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上播出Ellen生前的訪問片段，名為《ROCK MUI的歌托邦》，影片中看到Ellen可愛的一面，而且用她與結他的關係比喻人生，一句大家都明但經常忽略的道理：「愈簡單越快樂。」

Ellen在訪問中提到，她與結他的關係經常轉變：「結他同我嘅關係，成日變㗎其實。細個就覺得好似打機咁，我都唔覺得佢係樂器，淨係覺得彈結他啲指法，彈得愈快愈好，咁就喺度鬥快。開始寫歌就覺得，結他係我最好嘅朋友，因為寫歌真係好好玩，咁我就日彈夜彈！」

叱咤頒獎禮上播出盧凱彤生前訪問片段。(梁碧玲攝)

也許這就是Ellen的初衷，當初執起結他最單純的原因，可是途中也有一些波節：「開始at17開始做嘢嘅時候，就覺得『好悶呀！成日都咁樣彈！』有一段時間放棄咗一排……到Solo出嚟做結他手，又覺得我係一個結他機器，要不停操練操練操練，打字機一樣……」

捱過波節仍然堅持，才是真正屬於你，就如身體一部份，甚至能尋回最簡單的快樂：「當我再擁抱返結他嘅時候，好似又變返細路仔咁，彈一個C Chord、彈一個G Chord咁簡單嘅嘢，原來係咁好聽！原來愈簡單嘅音，愈簡單嘅Chord，就係愈開心，愈可以俾到快樂我！跟住我就開始返寫歌，結他同我嘅關係，千變萬化之中，又其實好單純。」

「當我再擁抱返結他嘅時候，好似又變返細路仔咁，彈一個C Chord、彈一個G Chord咁簡單嘅嘢，原來係咁好聽！原來愈簡單嘅音，愈簡單嘅Chord，就係愈開心，愈可以俾到快樂我！」(梁碧玲攝)

最後熒光幕寫上《天色很暗》的歌詞作結，向Ellen致意：「不管你在哪兒，變成了哪一個的星星，我相信明天會更好。祝你愉快，這裏留白。叱咤 念 盧凱彤」

祝你愉快，這裏留白。(梁碧玲攝)

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