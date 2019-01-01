【叱咤2018】RubberBand勇奪組合金獎：捉緊自己節奏總可繼續前行

RubberBand不經不覺成軍10年，今年於《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪「叱咤樂壇組合金獎」，以及憑《未來見》奪得叱咤十大歌曲第三位。

作為一直默默耕耘的樂隊，RubberBand四人在台上表現激動，鼓手泥鯭感觸說：「未必每個人都可以好幸運，有自己理想生活環境、理想嘅職業、想過嘅生活。但無時無刻都要提醒自己，要用心做好每一件事，當然包括良心。可能咁樣做，係冇任何掌聲，甚至冇人察覺你存在。但係我好相信，終有一日，你自己會好自豪，為咗自己留低過軌跡好自豪。你會發現身邊嘅人、環境會有所改變。我哋RubberBand無論大、細舞台，嗰年有冇獎，我哋都好proud of 自己！」

RubberBand成軍10年，於《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪「叱咤樂壇組合金獎」，以及憑《未來見》奪得叱咤十大歌曲第三位。(梁碧玲攝)

主音6號亦感激今年身邊的人，尤其一眾知音，有共鳴的人，他記得電影《逆流大叔》導演陳詠燊對他的一番話：「每個人，每隊樂隊，都要搵番自己節奏。哪怕呢一刻你係慢，你喺低谷，只要跟返你心入面嘅節奏，總會可以繼續向前行，希望同大家共勉！無論你認唔認識我哋嘅朋友都好，我哋係嚟自香港嘅RubberBand！」

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