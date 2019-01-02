【叱咤2018】謝安琪首奪女歌手金獎：我曾經打算將音樂擺低

謝安琪今夜在《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》得到驕人成績，除了《一個女人和浴室》得到「叱咤十大」的第二位及「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，更奪得「叱咤樂壇女歌手」金獎及「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，其中女歌手金獎亦是她自2005年出道14年首度得到這項殊榮。

阿Kay首奪叱咤女歌手金獎，在台上激動得流淚。 (梁碧玲攝)

在台上禁不著激動流淚的她，發表感言時表示：「幾年冇去頒獎禮，因為我真係好灰心、好想休息，好多時候我唔識應付，我曾經打算將音樂擺低，然後今日，再一次去面對頒獎禮。我一直都搵唔到好一點的心態去頒獎禮，各位鍾意音樂的人為音樂喝采，我一直都在搵一個心態，去到噚日，豁然開朗，想同大家分享一下。我今日來到這裡，我望見所有人拎獎，眼中冇睇到輸贏，因為我哋作為做音樂的人，幸福都在台上，但原來有更多做歌手的幸福是在台下發生，好似今次同Juno合作，有一個好想跟大家說的故事，那種腎上腺素急升的狀態，所有過程，每一個細節，自己點演繹，到去到自己作品，做rough mix，有radio mix，之後有final mix，之後拎去派台，係希望打入樂迷的心，當我的作品ready，開始要製作專輯，我哋拍mv，有時一起演出，有時跟樂迷去做好多好難忘的演出，去做好多不同的訪問，所有事都是我們的幸福，所以今天我望住大家，我望住自己的音樂，都係衷心的感謝。」