【叱咤2018】古天樂成今年流行奪我最喜愛男歌手　即場清唱男朋友

終於畀各位樂迷恨到！古天樂離開樂壇多年，今年同謝安琪合唱《(一個男人) 一個女人和浴室》，令不少樂迷於叱咤樂壇投選他成為本年度的「我最喜愛的男歌手」。在頒獎禮前，網民已起哄打算把古天樂推上叱咤舞台，不過不少人也疑惑，到底他得獎後，會否現身頒獎典禮，又會否願意開金口唱歌？

雖然今年只有「半首歌」，不過古天樂仍憑《(一個男人)一個女人和浴室》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」獎項。 (梁碧玲攝)

今夜答案終於揭盅，古天樂得獎後現身舞台：「我真係好鍾意唱歌，只係唔識唱啫。呢個世界真係好奇怪，我都可以行得上台，拎呢個獎我真係無嘢好講。首先，一定要講㗎喇，多謝903，多謝投票嘅我嘅人。你唔好企喺身喇，好似我拎咗終身成就獎咁。我好知道大家最喜愛我唔係歌曲上嘅作品，上年我做咗演藝人協會會長，我好想幫新歌手，我用我嘅時間，同咗好多歌手食飯，因為我真係完全唔識。當我了解完，我知道佢哋團火無熄過，我好開心，你睇我，我都可以行上台。但真係，作為一個新人，自己心入面團火，唔好忘記，無論成功與否。我阿爸成日同我講，要蝕底，唔好放棄自己，我哋香港樂壇，廣東歌就靠你哋。」

難得得到樂壇獎項，古仔立即刻拉埋樂壇的一哥一姐上台玩。 (梁碧玲攝)

難得上到叱咤台，古天樂亦相當識做，一圓樂迷心願，更拉埋容祖兒、張敬軒、麥浚龍、謝安琪上台合唱。問起要唱什麼歌時，Juno立即答道：「《今期流行》、《男朋友》！」最後古天樂在眾人陪伴下，也清唱了幾句《男朋友》。