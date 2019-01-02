【叱咤2018】張敬軒奪大獎勉勵樂迷：我可以企返起身，你哋都可以

張敬軒在《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》成績彪炳，連奪三獎：叱咤樂壇男歌手金獎、憑《天才兒童1985》奪叱咤十大歌曲，及憑《百年樹木》奪得叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎。

張敬軒勉勵大家，歌手也是平常人，一樣會面對高低起跌：「我哋都可以企返起身，當我哋都可以，你哋都可以。」

在奪得男歌手金獎時，軒仔一口氣感謝幾十名台前幕後所有工作團隊，無論音樂製作、梳化服、唱片公司一一致謝。他感觸說：「今年發生咗好多事，我哋失去咗Ellen（盧凱彤），生活當中都經歷咗好多高低起跌，我今年都失去咗由我嚟香港就開始陪我嘅狗仔飯糰。我哋真係唔係年年都可以上到呢個台，去攞到呢個獎。」他續說：「頒獎禮嘅意義喺邊度呢？我諗咗好耐，作為歌手、音樂人，有必要俾世人睇到，其實我哋同大家一樣，生活當中都係一個平常人，都會遇到開心唔開心，有起有跌。每一次我企上台，攞到呢個獎盃，證明俾大家睇我哋都可以企返起身，當我哋都可以，你哋都可以。」

軒仔認為近幾年對歌手來說是最好的年代，因為八卦雜誌已經息微，不用再受奇怪新聞騷擾。

軒仔又指，近幾年對歌手來說是最好的時代：「呢幾年我哋生活喺最好嘅時代，因為八卦雜誌已經息微。真係㗎！喺我入行嘅年代，一到頒獎禮前後就好多古靈精怪嘅新聞，抹殺咗歌手嘅努力。」幸而網絡能夠作為他們為自己發聲的平台，樂迷的掌聲，8元買一首歌就是最大的支持。

由於在男歌手金獎時致謝單位眾多，軒仔未能唱畢整首《百年樹木》，所以在我最喜愛的歌曲大獎時，軒仔一次補番數，讓樂迷能足本聽一次Live。

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