【十大中文金曲】達明一派演出經典Medley　俞琤Jam歌頒發金針獎

去年十大中文金曲沒有頒發「金針獎」，今年《第41屆十大中文金曲用心．聽音樂會》當中，終於令獎項重現。在音樂會中段，達明一派現身舞台，即席演出多首經典作品，包括《禁色》、《馬路天使》、《1+4=14》、《今天應該很高興》、《石頭記》等。以medley形式重新演繹作品，新鮮感十足，唱至《石頭記》時，俞琤現身以Ukulele伴奏，融入電子音樂當中，更即場頒發金針獎予達明一派。

明哥黃耀明領獎時發表感言：「我哋兩個係土生土長嘅香港青年，我係牛頭角青年、佢(劉以達) 係彩虹邨青年。若果我哋嘅音樂曾經成就過一啲事情，我諗我哋一直都係以熟悉嘅廣東話唱出香港人嘅故事，所以請大家要一直去守住自己嘅語言同文化。我哋經歷香港的盛世同埋衰落，無數起起跌跌成為我哋歌曲好重要的一部分，亦諷刺地成就咗達明一派。」

他續道：「聖誕節期間我聽到電台播了霑叔（黃霑）的一首聖誕歌，令我想起達明一派亦唱過很多國家領導人、特首名字，呢啲歌都是來自百無禁忌的八九十年代，我想是因創作與言論自由，成就了多年來的達明一派，好多謝那年代的香港。今日這個城市，本來我要講的幾句被人刪咗了，今日這個城市到處都是禁忌、到處都是紅線，呢啲紅線同禁忌，將會厄殺音樂同藝術的發展，恐怕這個璀璨都市光輝到此，我諗是每一個香港人的恐懼，亦都係我深深的恐懼。拎咗好多獎牌的咁多位，上咗岸嘅我地，受惠於香港盛世的每一位，又有冇諗過，留低一個怎樣的香港畀下一代？」

他又以《禁色》歌詞作結：「願某地方不需將愛傷害 抹殺內心的色彩 願某日子不需苦痛忍耐 將禁色盡染在夢魂外」

前商台董事兼總經理俞琤現身港台的頒獎禮，更與達明一派Jam歌及頒發金針獎。 (陳順禎攝)

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