【友人抱抱】閨蜜有話兒．鄭欣宜篇

《香港01》與01眾樂迷將於情人節舉行《Happy Galentine's Day 友人抱抱音樂會》，並邀請三位閨密歌手：JW王灝兒、鄭欣宜（Joyce）、鄭融（Stephanie）聯手演出，相約大家到旺角麥花臣場共渡不一樣的2月14。 攝影：黃寶瑩

能成為閨蜜也是緣份使然，到底欣宜對鄭融及JW的第一印象是甚麼畫面？談到兩位好姊妹，欣宜立刻眉飛色舞，將初次相遇的故事娓娓道來。「融融呢……第一次接觸佢嘅歌係同朋唱K，一睇個MV就覺得『嘩！好Sexy呀呢個女仔！She ‘ s so Hot！』再加上我哋係『鄭氏姊妹花』，到見面嘅時候好易夾到，佢真係好型，零死角！ 」

而初次見JW，欣宜便發現到對方的演戲細胞，印象很深刻：「當時我同佢合作，大家好有默契，望一望就知佢想點！希望大家都可以發掘到，其實JW都好好戲！」

欣宜將初次相遇鄭融及JW的故事娓娓道來，更大讚鄭融「She 's so hot！」

欣宜、JW及鄭融均為實力唱將，每人風格各異，在自己的領域獨當一面。在對方眾多音樂作品，哪一首最能留住欣宜的耳朵呢？先談鄭融，欣宜點了《終身學習》，因為她在加拿大長大，以往甚少聽廣東歌，唯獨這首歌一直留在她的播放清單，所以意義非凡。而JW的一首side track《掛住你》是欣宜的至愛，她的記那個MV在隧道中拍攝，更對歌詞中「這刻有人陪玩樂仍寂寞 也許你亦遇到這種感覺」一句為之動容，她更直言：「呢首歌真係會聽到喊㗎！」

大家記得密切留意2月14日《Happy Galentine's Day 友人抱抱音樂會》，JW、欣宜、鄭融將會聯手為你送上一個暖笠笠巳的音樂會。

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