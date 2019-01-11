【01眾故事】謝安琪／浦銘心：她是我，也不是我

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」、「叱咤樂壇女歌手金獎」、「叱咤樂壇至尊唱片大獎」、「勁爆女歌手」、「十大中文金曲最優秀流行女歌手大獎」，一系列的大獎，是謝安琪復出樂壇短短一年內得到的成果。簽約麥浚龍旗下，推出一系列音樂故事，透過連串歌曲去講述主角董折(麥浚龍飾) 及浦銘心(謝安琪飾) 的愛情故事。提起浦銘心，阿Kay坦言角色是她，也不是她：「寫這個角色時，我們有將大家對我的既定認識套進去，但其實我和浦銘心是兩個不同的人。」 攝影：黃寶瑩 謝安琪Credits： Styled by SoMad & Ezta.w Dress：MAJE Boots：Dior 場地提供：香港九龍貝爾特酒店

有樂迷會好奇，為何在阿Kay暫休的短短2年期間，音樂風格有如此大的改變？她憶述：「最初Juno問我有沒有一些題材很想做，但一直未有機會做或是覺得很難做。」結果，「虛偽」、「真誠」便順理成章作品中的主題。對她來說，雖然風格、題材上有所改變，但最重要的本意還是將自己覺得有趣的事物透過音樂表達。

今年與麥浚龍推出專輯《The Album》，有樂迷認為Kay的音樂風格與以往有所不同，但她表示自己做音樂最大的本意也是去探討各類陌生而有趣的題材。

在今次整張專輯的製作過程中，阿Kay笑言拍MV的挑戰相對較大：「我也不知道Juno是否故意的，但他經常都很遲才告訴我拍什麼，甚至有時候是拍攝當天我才知道內容。」

對於這項「指控」，Juno反駁：「要說是否故意的話，也是一半一半吧。但這其實是由我從事導演以來，我便很懂得令演員進入狀態。不論是我自己當演員，還是《殭屍》、《風林火山》，再到今次的大碟《The Album》，我發現很多事情即使提早跟演員解釋了，也未必讓大家立刻明白。例如我的確很遲才將《(一個男人) 一個女人和浴室》的歌詞給古天樂，因為我想令他盡快營造出那種陌生感，所以我會盡量用不同方法令大家投入當中。」大概就是這種互信關係，才能將MV各個角色發揮得淋漓盡致。

對Kay來說，今次專輯比起以往更大的難度在於拍MV，因為Juno不時會臨場才告訴她需要拍些什麼。

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