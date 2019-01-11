【01眾故事】麥浚龍／董折：我喜歡以「不討好」的角度創作

造王者，無疑是對麥浚龍去年在樂壇上的一個形容。一張專輯，得到了各大頒獎禮認同，謝安琪成為大贏家、多年不唱歌的古天樂成為「我最喜愛的男歌手」。與現時其他音樂工作者相較起來，他的創作總是沾染著一種獨特氣息。作為一個電影迷，他的音樂亦深受電影作品影響，尤其是7、80年代的恐怖電影，令他的創作不多不少也帶著點「離經叛道」。 攝影：黃寶瑩 謝安琪Credits： Styled by SoMad & Ezta.w Dress：MAJE Boots：Dior 場地提供：香港九龍貝爾特酒店

Juno對音樂的創作，或多或少也深受7、80年代電影的影響。 要數上較影響Juno的作品，他提起好幾部電影，包括《月光光心慌慌》、《猛鬼街》、《德州電鋸殺人狂》等：「我看電影會重覆看很多次，每次的著眼點也不同，可能第一次是看電影的整體，然後下一次可能只看角色，再之後只聽配樂、只看字幕。」 他便是這樣熱愛電影的一個人，由小朋友年代開始，他已經愛上了《月光光心慌慌》的主題曲、Freddy Krueger每次出現時的童謠。但更令他瘋狂的，卻竟是一套90年代的香港電影：「有部香港電影，每日放學也看一遍，因為想聽電影內的歌曲。於是用錄影帶機不停回帶翻看，結果兩年內看了600次，連錄影帶機也報銷了。這部電影叫《摩登如來神掌》，裡面有一首廣告歌曲叫《大俠要食漢堡包》，不知道為何小時候很喜歡看。」

受到小時候看電影的影響，Juno進一步解釋：「我創作角色時，也比較喜歡用「不討好」的出發點。例如《殭屍》中鮑起靜飾演的梅姨，作為一個歹角，她會將小朋友推向殭屍，但當中也有其人性化之處，大家又會可憐她在這個行為背後的原因。」

亦因這個出發點，大家會留意到Juno上一張專輯《Evil is a point of view》有《孽》，以及《人渣》、《禽獸》等單曲的出現。即使是《The Album》中董折這個角色，也充滿著「不討好」的要素：「他會打浦銘心，也不喜歡幫浦銘心買奶。但這些不完美的要素，令他變成一個真實的人。」

Juno其中一項創作要素，便是以「不討好」作出發點，更顯他在創作上點點的「離經叛道」。

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