【01眾樂迷】古巨基聽日請你搭紅Van　再嚐「有落後數」人情味

古巨基今日舉行記者會，宣布將於今年4月11-12日舉行《我們世界巡迴演唱會Part 2》，門票將於1月15日起在城市電腦售票網公開發售。基仔每次造碟、開演唱會都會解扣一個主題，以新EP《維多利亞》為例，就以關心香港本土事物及社會現象作主軸。

今次開演唱會開Part 2，基仔決定與歌迷同樂，包起25架紅Van請大家免費搭小巴，路線覆蓋港島、九龍及新界。因為基仔覺得乘容嗌「有落」，司機揮手示意「收到」，以及一句「後數」，沿途每個細節都充滿人情味以及本土特色。

古巨基今日舉行記者會宣布4月開紅館騷Part 2，並請大家聽日免費搭紅Van，拉落去睇下邊條路線有優惠啦！(彭嘉彬攝)

記低以下資料，睇下有冇機會搭到基仔包起嘅紅Van

在1月15日，基仔請大家免費搭以下路線：

1.「上環——荃灣」(1200-2200)

2.「旺角——大埔」(1500-0100)

屆時大家見到紅Van車身印有基仔演唱會海報，即可享免費乘車優惠，不需繳付車資 ；而且車上會播放基仔的金曲，讓大家有車搭，有歌聽。

古巨基新EP以本土情懷作主軸，今次請大家免費搭紅Van因為佢覺得沿途細節充滿人情味。(彭嘉彬攝)

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