【01眾樂迷】釗峰《問題青年》抒發年輕一代無力感　夢想是原罪？

梁釗峰近日推出歌曲《問題青年》MV，收錄於單飛後推出的首張專輯《閃亮的青春》。繼早前重點作《月亮不代表我的心》抒發過不想再做「流行落水狗」的心情後，《問題青年》轉向探討兩代矛盾，為年輕人發聲訴說出大部人所面對的「無力感」。

《問題青年》MV由6號@RubberBand執導，安排十多位女演員在房間不同角落「裝睡」，同時有一位像「上帝」一樣的少女操控房間各人，令這個狹小的房猶如一個社會的投射。少女們要裝睡未必源至懶惰，也許就是那份無力感，令她們覺得裝睡會比較安全自在。雖然如此描述太「灰機」，但MV結局一名少女睜開眼，這一個動作彷彿讓觀眾找到曙光。

繼《月亮不代表我的心》抒發過自身感受後，釗峰已《問題青年》一曲探討兩代矛盾。

《問題青年》MV由6號@RubberBand執導，緊扣歌曲主題以畫面呈現年輕人面對的「無力感」。

《問題青年》MV邀請了12名少女演員拍攝，令釗峰既興奮又緊張。

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