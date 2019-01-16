【01眾故事】孫耀威感激樂迷支持 愛的故事跨越地域

孫耀威是因為參加歌唱比賽而被發掘入行的歌手，但回想最初，他坦言自己一直難以克服處於舞台時的恐懼。在台灣出道和發展，孫耀威最初靠「合上眼」勉強應付，後來終於從透過不斷演出累積經驗戰勝了怯場，這個對於每個表演者的惡夢。

舞台之下，孫耀威的毅力與堅忍體現到生活的細節之中。當初到台灣發展但不諳國語，孫耀威記得當時連簡單問路也不敢，到餐廳要一杯水也成問題。但他的不屈再次成為成就自己的要點。

從閉上眼不敢直視，到享受與台下觀眾和歌迷接觸互動，孫耀威覺得台灣人的熱情與率直對自己幫助很大，因為他自己在這種環境之下很隨意的也能夠坦白自己，把情緒和感受宣洩出來。當然孫耀威並沒有因為自己最初活躍的地方而對自己是「屬於哪裡的歌手」存有疑問，一直以來他都定位自己為「香港歌手」，也沒有忘記香港歌迷多年來對他的支持，或許這就是孫耀威無窮毅力的來源。

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