【01眾樂迷】Dear Jane成軍16年踏紅館　即Click重溫各時期代表作

Dear Jane成軍16年,將於今年3月首踏紅館舞台,對樂隊以及一直支持的樂迷來說也是歷史性時刻。近年Dear Jane以情歌殺出重圍,《不許你注定一人》、「現代愛情三部曲」,再到《深化危機》、《寧願當初不相見》等作品均取得佳績。由最初的Punk Rock到情歌作品,風格轉變引起樂迷討論,有人認為Dear Jane失去了當初Punk Rock的味道。其實Dear Jane的名稱由來,就是源來Dear John Letter(即分手信),他們從沒有抗拒或介意過愛情題材,所以感到「不適應」的只是部份樂迷的主觀想法。 不論你從何時認識Dear Jane,喜歡哪種音樂風格,他們出道至今6張專輯中,總有歌曲能為你送上驚喜,現在立刻回顧Dear Jane出道16年的蛻變之路。

2006年:首張專輯《100》

Dear Jane是以Punk Rock起家的樂迷,相信大家也會認同,在首專輯已展現了這種性格。當年主打歌《男兒當打交》、《放大假》以及改編黃貫中的《初哥》,全都充滿「Punk仔」味,編曲大多以爽快的Guitar Riff行頭,澎湃密集的鼓聲,加上Tim還帶點青澀的聲線,形象就是如此鮮明。除此之外,Dear Jane寫情歌絕對不是近年的事,《100》當中的《梳化》、《空中少姐》就是情歌,單單這張專輯便已告訴你,他們不是「起晒弶」的Band仔,只是大家忘記他們柔情的一面而已。

2009年:《XOXO》

《XOXO》在不少樂迷心中也有很重要的地位,《別說話》一曲令更多人認識到Dear Jane這個名字,還有《我愛煙花不愛花》、《一百萬人的故事》、《我需要什麼》等作品均展現了他們不同的面向。當然還有《戰狼三國》、《請繼續激我》等相當較「恆」的作品,相信不少樂迷也期待在演唱會當日再看一次《戰狼三國》的Live。

2011年:《GAMMA》

推出《XOXO》後,第一代結他手Adam因為私人理由離隊,Dear Jane曾有一段三人時期,Jackal由鼓手變成Bass,Howie由Bass手變成結他手,但這沒有窒礙他們的創作。情歌代表作有《慣》,較重型的作品有《逼》、《鎖》等等。以唱片作單位去回顧Dear Jane,你便能發現他們的創作一向剛柔並重,「轉行玩情歌」這些聲音只因大家忽略了其他作品而已。

2012年:《Yellow Fever》

撐過三人時期,鼓手Nice加入令Dear Jane終於「齊腳」,同時為樂隊注入了衝擊,《Yellow Fever》的出現令不少人覺得「Dear Jane返嚟喇」,同時開始在歌曲加入電子元素,《Get Up and Dance(Redux)》及《Let's Just Do It》就是例子。除了激昂的作品,怎能不提由Howie主唱的《草戒指》,與《梳化》一樣也是甜絲絲的「Band仔情歌」。

2014年:《Dear Jane》

《不許你注定一人》、《無可避免》、《一去不返》的出現,正正是很多人口中「轉型玩情歌」的時期。話雖如此,但大家不能忽略EP中《Stand Up》一曲,爽快有力的Riff、搶耳的結他Solo一應俱全,而且是現場感很重的作品,如果紅館騷歌單有《Stand Up》,應該會引快「地震」。

2016年:《101》

經典的「愛情三部曲」——《哪裡只得我共你》、《只知道感覺失了蹤》及《經過一些秋與冬》就是出自這張專輯。除此以外,還有記下他們心跡的《遠征》,衝擊聽眾腦袋的《咖啡因眼淚》及《羽毛鱗刺》,是一張畫面感很重以及相當完整的一張專輯。

Dear Jane從《深化危機》開始,大膽地加入電子元素於編曲之中,予人一種「進化」的感覺,《寧願當初不相見》、《永遠飛行模式》等新作均廷續這種感覺。可能有人覺得加入電子元素令「Band味」減少,但在《唔編唔聽》訪問中,Howie解釋過在簡單的弦和基礎上造出豐富的層次並非易事,其實每首歌細之下也能發現他們的心思所在。

