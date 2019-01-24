【01眾故事】馮穎琪：「因為倫永亮而當上音樂監製」

馮穎琪（Vicky）擁有著多個身分：她既是一名音樂總監、作曲人及歌手、亦是「Frenzi Music」主理人兼歌手經理人、音樂表演場地「1563 At The East」兼餐廳主理人以及一名母親。除了身分多之外，Vicky亦有很多想法、理念，但不只空想，還是逐樣實踐。 攝影：龔嘉盛

在香港談理想，談何容易？馮穎琪本來成為執業律師，但她醉心音樂，在外國讀書時期，已經「半隻腳」走入樂壇，不停寫歌做demo，寄回香港尋覓機會。能讓這位女子決意當上音樂監製的人，是其偶像倫永亮。馮穎琪成長的年代甚少唱作人，人在外地，總喜愛聽自己熟悉的語言來一解鄉愁。她看到倫永亮在頒獎禮獲獎無數，又為很多當紅歌手作曲兼任音樂總監，儘管當年還未意識到音樂總監的職責，但她已對這個身分充滿好奇。

大眾初次認識馮穎琪這名字，可能是她為鄭秀文（Sammi）創作《放不低》之後。但Vicky最深刻的一次寫歌經歷，其實與倫永亮有關。事緣當時她為一位新人歌手寫歌，豈料這位歌手的監製倫永亮更親自回覆要她幫忙修改及親自哼歌演繹該Demo，足以令她欣喜若狂，更把這盒錄音帶珍藏起來。

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放棄當執業律師回港發展，音樂總監之路也定下來。之後也發過專輯；與他人合作多個音樂企劃如《剎那的烏托邦》及《Every Life Is A Song 一個人一首歌》；與林一峰籌組「音樂蜂」眾籌平台為樂隊歌手集資出唱片；與拍檔謝國維創立「音樂份子」，身兼音樂總監及經理人，與歌手黎曉陽、鄧小巧、Nowhere Boys、per se、黃靖一起做好音樂。以上只是一部分馮穎琪曾參與的計劃，另一個事業上的轉折位，就是遇上麥浚龍（Juno）。

Vicky形容得到Juno的垂青是緣份。當年市場裡，《弱水三千》曲式不像一般的廣東歌，要找到合適而有膽量唱的歌手，繼而得到樂迷喜愛很難得。往後合作來自互信，Juno繼續向Vicky邀歌，曲式也增加難度，如一口氣唱50多字歌詞的《借火》正是出自Vicky手筆。做音樂的滿足感，也許是來自碰到知音的時候。

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