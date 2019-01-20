【新歌係咁聽】張紋嘉《獨立單位》：獨居讓女生學會了解自己

從小到大，阿Qui也是獨生女，故此較享受獨處的時光。

作為一位獨居差不多10年的女生，阿Qui認為獨居並不如大家所想中寂寞：「我是一個獨女，沒有兄弟姐妹，由小到大也習慣了需要自己的空間，例如睡前我要有自己的休息時間去做自己喜歡的事。」組合Hotcha時期，若果三人在外工作住酒店時，阿Qui也會要求自己一間房：「因為他都有兄弟姐妹，而我比較習慣自己一個。」

回憶起第一次自己搬出來生活，阿Qui亦顯得特別興奮：「可以自己去怖置家居令我覺得特別高興，每晚回到家亦不用跟誰去寒暄，在自己的空間，的確會更了解自己多一點。」當然在小確幸的背後，獨居也意味著要一個人獨撐起所有家務：「家裡的物品總會壞，門鎖開不了也沒人救你。」自此煉成了阿Qui的自理能力：「作為一個獨居女生，我覺得家中最需要一張可以讓自己站高一點的椅子，例如換燈膽一定要靠自己，因為燈膽壞了會令人很沮喪。現時我家中有一條梯，讓我可以到達家裡每一個角落，方便儲藏物品。」