【新歌係咁聽】張紋嘉《獨立單位》：獨居讓女生學會了解自己

Crystal張紋嘉近日推出新歌《獨立單位》，自組合Hotcha年代單飛後，阿Qui的作品越來越貼近自身，就如今次以獨居女子為作品主題，講出她對生活上的感受。
從小到大，阿Qui也是獨生女，故此較享受獨處的時光。
作為一位獨居差不多10年的女生，阿Qui認為獨居並不如大家所想中寂寞：「我是一個獨女，沒有兄弟姐妹，由小到大也習慣了需要自己的空間，例如睡前我要有自己的休息時間去做自己喜歡的事。」組合Hotcha時期，若果三人在外工作住酒店時，阿Qui也會要求自己一間房：「因為他都有兄弟姐妹，而我比較習慣自己一個。」
回憶起第一次自己搬出來生活，阿Qui亦顯得特別興奮：「可以自己去怖置家居令我覺得特別高興，每晚回到家亦不用跟誰去寒暄，在自己的空間，的確會更了解自己多一點。」當然在小確幸的背後，獨居也意味著要一個人獨撐起所有家務：「家裡的物品總會壞，門鎖開不了也沒人救你。」自此煉成了阿Qui的自理能力：「作為一個獨居女生，我覺得家中最需要一張可以讓自己站高一點的椅子，例如換燈膽一定要靠自己，因為燈膽壞了會令人很沮喪。現時我家中有一條梯，讓我可以到達家裡每一個角落，方便儲藏物品。」
入行多年，阿Qui漸漸學會更好地規劃財政狀況，她坦言：「我同好多香港人一樣，都希望擁有一個屬於自己嘅地方。」
現時阿Qui的家仍是租住，跟不少香港人一樣，她亦希望擁有真正屬於自己的地方：「對女生來說，一個人住可能在食方面能節省不少，一來胃口較小，我一樽鹽、一樽醬也可以用很久。即使我外賣回家，我也會把吃不完的留待下一天再處理，而當中的樂趣是將這些隔夜餸弄得美味。」但由於以歌手為業，收入自然有上有落：「在財政規劃上，我盡量也是節省，當然應洗則洗。以前初入行，試過收入較好，會不為意自己支出多了，現時學懂要積榖防肌，即使收入較多的季度也不應太興奮，為淡季作準備。」
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