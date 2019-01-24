【新歌係咁聽】Yukilovey《Crying Underwater》　擺脫青春的迷惘

有「港版陳綺貞」之稱的Yukilovey上月推出新歌《Crying Underwater》，對忠實樂迷來說，這首歌足足已等了年半之久，因為推出上一首作品《Paris is a Bad Boy》已是2017年5月的事。 不過等待總是有原因的，在過往的音樂生涯當中，Yukilovey大多亦只負責作曲填詞部份，而編曲監製等則交由壞碑唇主腦何兆基主理。今次閉關修練，Yukilovey完成這首《Crying Underwater》，終於是一嘗所願，一手包辦曲詞編監，琴自己彈、音自己和，連MV也自己親手畫，讓樂迷感受到煥然一新的Yukilovey。

今次新歌雖然未推出Official MV，不過就連歌詞MV當中的動畫也是由Yukilovey自己完成。

《Crying Underwater》讓大家是能感受到最大的分別，應該是Yukilovey在電音上的運用。相對以往的作品，她形容自己比較懶散：「當時我只是單純地覺得要出一首歌，我便依足步驟派台做訪問，但音樂上我覺得自己並未下過苦功。所以我聽自己以前的作品，會覺得一般都是較直率，但今次的作品便花了更多心思在不同章節上。」

曾經一段時間覺得自己較迷失，尤其去年離開舊公司後，她醒覺：「原來過往三四年我一直也在依賴阿叔(何兆基)。不論演出要找樂隊，還是編曲，我對這些工作也不太在乎，沒太理會音樂上的事情。想到這裡我便覺得很沒安全感，要是我失去了這些伙伴，我是否就什麼都不懂？於是我找到唯一讓我進步及感到踏實的方法，便是離開公司，自己挑戰。」而Yukilovey則把當時的無力感放進《Crying Underwater》當中，表達不被他人了解的無奈。

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