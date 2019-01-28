【01眾樂迷．專訪】潘源良二次創作心法：有苦作痕跡就唱得唔過癮

「我用廣東話嚟維生都幾十年，廣東話同我一直有不解緣。」資深填詞人潘源良馳騁詞壇三十多年，創作題材風格多變，浪漫感性、跳脫鬼馬，統統曾活現過在他筆下。2015年舉辦過作品展，邀請重量級歌手獻聲，帶樂迷回顧他的填詞生涯；下月他卻要挑戰廣東話填詞的可能性，舉行以二次創作及惡搞歌主導的音樂會——《生炒廣東話之有辣有唔辣》。「今次音樂會其中一個焦點，我係想睇下廣東話同我哋嘅生活、創作、表達方法，可以編織乜嘢有趣嘅事！」

「我用廣東話嚟維生都幾十年，廣東話同我一直有不解緣，我希望耳熟能詳嘅旋律再活一次。」(黃寶瑩攝)

二次創作的化學作用 「我想令耳熟能詳嘅旋律再活一次」

「大笨象會跳舞，馬騮仔會上樹，狐狸會……」只看歌詞大家也懂唱下去，一首求學時期流傳至今的「口水歌」成功洗大家腦，甚至「妹仔大過主人婆」令你忽略了原曲是源遠流長的《馬車夫之歌》。「既然大笨象都會跳舞咯，點解唔可以『大白象怕計數呢』？」正因二次創作空間，亦是普羅大眾抒發對民生議題不滿的渠道，潘Sir便出馬將這段旋律改成諷刺大白象工程的《大白象》。「呢首歌本身就俾人二創咗一次，今次就係一個再循環，我希望喺耳熟能詳嘅旋律之上，換成貼近時事同大家生活嘅歌詞，睇下可唔可以令首歌再活出來。」就是這個想法，衍生出《生炒廣東話之有辣有唔辣》音樂會，歌單全都是二創歌曲，諷刺時弊之餘也望博君一笑，畢竟在香港地必須學懂苦中作樂。

「既然大笨象都會跳舞咯，點解唔可以『大白象怕計數呢』？」就是這個念頭令潘源良將《馬車夫之歌》改成《大白象》。(黃寶瑩攝)

視二次創作為遊戲 「有苦作嘅痕跡就唱得唔過癮」

讀者可能會想，一個音樂會全是二創曲目，光是改詞就要攪盡腦汁，還要背歌詞與樂隊綵排，負荷相當巨大。不過，潘Sir卻處之泰然：「二創係一種輕鬆嘅遊戲，唔係要坐定定，閉關修練出嚟嘅！因為你越著力，要堆砌份歌詞，就會有苦作嘅痕跡，唱起上嚟唔過癮。」他形容，只要有一顆種子便可以順理成章發展下去，抓住行住坐卧間閃過的一個念頭，歌詞便成形，這就是二次創作的魅力。同時，正因為這份隨性，才會令大家朗朗上口。

「二創係一種輕鬆嘅遊戲，唔係要坐定定，閉關修練出嚟嘅！因為你越著力，要堆砌份歌詞，就會有苦作嘅痕跡，唱起上嚟唔過癮。」(黃寶瑩攝)

望音樂會打破「同溫層」 向年輕人展現廣東話的魅力

今時今日K Pop當道，90後、千禧後日Loop夜Loop的不再是廣東歌。其實也無可厚非，因為現時大眾聽歌口味不再如廿年前由傳媒主導，變得碎片化，聽眾有更大空間選擇自己的「菜單」。那潘Sir會否覺得今次身負重任，要再次「推起」廣東歌？「其實唔知㗎，當然我都希望接觸到唔同階層嘅受眾，或許可以突破某啲同溫層。廣東話同我一直有不解緣，今次音樂會嘗試用咁多年嘅經驗、趣事，同觀眾交流，話唔定佢哋對廣東話填詞都好有興趣。」

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