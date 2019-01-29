【01眾故事】鄭伊健與長髮劃上等號　剃光頭立即失業一年

鄭伊健師承羅文，當中令影響伊健最深的，是羅文對工作的投入和原則。雖然恩師已經離開，但伊健仍然恪守羅文的教導，特別是時間方面。除了恩師羅文，鄭伊健也談及他的標誌性長髮，回望90年代，當時相對保守，究竟伊健為何會有留長頭髮的打算呢？

訪問尚未正式開始，眾樂迷同事仍然在架設攝影機和燈光之際，鄭伊健已經到位，與工作人員們談笑風生。談談玩具，聊聊電子產品，他的從容不迫其實就是最佳的預備工夫。

鄭伊健說自己在演藝圈裡其中一個堅持，就是準時，這是恩師羅文的教誨。伊健回憶當初拜師羅文的契機，是一次電視台拍攝，起初還以為羅文只是開個玩笑，後來才知道前輩不是戲言，而且有正規的拜師儀式。羅文的教導並不局限於歌藝與表演，鄭伊健到今天仍然視羅文為待人處事的榜樣。

很多人也將鄭伊健與長髮劃上等號，確實在相對保守的90年代，長頭髮的男藝人並不多。伊健說當初一定有反對聲音，人也往往喜歡「提供意見」，但後來事業開始順暢，他們自會說「其實長頭髮都幾好看」，不過頭髮的長短，反而令鄭伊健學懂看破得失，這也是因為一次拍攝而剃光頭之後所得到的領悟。

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