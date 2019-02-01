【01眾樂迷】王祖藍John Laudon 主理《你咪理 我愛你》歌舞賀歲

賀歲電影《你咪理 我愛你》改編自著名百老匯長壽劇目《I Love You, You're Perfect, Now Change》，由王祖藍執導，曾志偉、毛舜筠等領銜主演。王祖藍憶述劇目曾經改編成廣東話版本搬上舞台並獲得成功，但要拍成電影也另有難度，這次在賀歲檔期「挑戰」難道高的歌舞片是希望將新年的歡樂氣氛推得更高！

拍攝歌舞電影除了需要演員熟讀劇本，練習唱歌和舞步也用了很多時間和心機。導演王祖藍這次執導《你咪理 我愛你》，找到在音樂領域合作無間的John Laudon一起負責歌曲，二人一同為電影裡面的曲目編曲。

John Laudon定居香港多年，80年代起與譚詠麟、張學友、黎明等合作，不過John也覺得製作歌舞片音樂有一定難度。拍攝前他先與王祖藍將所有曲目預錄好，再個別與演員練歌，被問到那位演員的演出最令人驚喜，兩位均認為方力申叫人眼前一亮！

王祖藍服裝髮型：

髮型：Ted Yeung @ i i Alchemy hair & nail

Styling：Dicky Lee

服裝：速寫@JNBY

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