【唔編唔聽】《值得放棄》太難考起符致逸？　編曲重點逐個解你聽

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符致逸（Adrian）繼《一呼一吸》後，醞釀一年推出新歌《值得放棄》，編曲有別於一般以結他、低音結他及鼓建構的流行曲，這次以鋼琴、管弦樂為骨幹，無論節奏帶動、氣氛推進都透過以上樂器完成，然後再配以零碎的敲擊樂器作點綴。

《值得放棄》編曲揉合古典樂元素，細節豐富，而且「難度分」相當高，就連有古典樂底子的Adrian也花費兩、三星期練習，因為演唱與彈奏的拍子相對複雜；而且現場演出必需跟足Studio Version，才可呈現歌曲原有感覺。既然歌曲有多處值得留意的地方，現在就由Adrian為你解構《值得放棄》的編曲細節。

攝影：黃寶瑩

要完整地自彈自唱《值得放棄》實在不容易，符致逸直言自己花了兩、三個星期練習還未完全掌握。(攝影：黃寶瑩)

讀者如果有興趣都可以挑戰下用不同樂器演繹《值得放棄》，練習的過程會發現很多有趣的地方。(攝影：黃寶瑩)

符致逸親手寫咗《值得放棄》嘅Chord譜，無論你玩咩樂器，都可以跟住嚟Cover！

特別鳴謝：符致逸

特別鳴謝：符致逸

樂器提供：通利琴行
Shoes：ECCO
Makeup：LilyLam@ndnco
Hair：Isa@Mi Salon

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