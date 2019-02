【01眾樂迷】賀歲片你睇得多　邊首喜劇主題曲你loop完又loop？

年初三赤口,通常大家都匿喺屋企唔拜年。不過難得放新年假期,又點可以錯過機會同親朋戚友相聚?一齊睇賀歲喜劇絕對係初三嘅活動好選擇,深信大家每年都會翻煲各套經典賀歲電影,連台詞都可以倒背如流,當中的代表歌曲大家又記得幾多?送首賀歲電影歌畀佢哋,包保大家笑口常開,赤口都唔怕鬧交!

《Only You》 - 羅家英

Only You~ Can take me 取西經~深信大家睇字都識唱。出自星爺電影《大話西遊之仙履奇緣》,羅家英飾演的唐三藏所主唱。雖然歌詞同演繹都相當惹笑,但其實諗深一刻亦相當窩心,若果你向住你嘅親朋好友唱:「Only you能殺妖精鬼怪~Only you能保護我~」顯出對方喺你心目中嘅重要性,又點會捨得同你鬧交呢?

《相逢何必曾相識》閩南話版 - 周星馳

唔知由幾時開始,每次唱《相逢何必曾相識》都會唔覺唔覺唱咗閩南話版。《家有囍事》最後一幕當中,星爺為咗幫阿哥黃百鳴氹返大嫂吳君如,特登唱咗呢首閩南話版嘅《相逢何必曾相識》,傳唱度分分鐘比蔣志光同韋綺珊主唱嘅原版有過之而無不及。如果新年激嬲人,唱返呢首歌實開心返!

《親密關係》 - 鄭秀文

每年年三十晚,電視都會播出星爺嘅《行運一條龍》應節。一邊食湯圓一邊睇電視,幾乎已經成為香港人嘅集體傳統。當中由鄭秀文主唱嘅主題曲《親密關係》每年點都要聽返次,同身邊人一齊聽,關係好似又增添幾分親密。

《大勝無限番》 - 劉德華

新年除咗拜年、食年糕、逗利是之外,同親友打返幾圈當然亦係必做要事。而《嚦咕嚦咕新年財》更加是賀年電影中的經典,每次播著《嚦咕嚦咕新年財》打牌時,少不得要跟著劉華唱出其主題曲《大勝無限番》增加氣勢。

《打雀英雄傳》 - 許冠傑

嚴格來說,其實《打雀英雄傳》這首歌本身跟電影沒什麼大關係。不過歌名的確出自1981年王晶執導的電影《打雀英雄傳》,而歌曲本身其實是許冠傑改編自1976年電影劇《射雕英雄傳》當中的主題曲《誰是大英雄》,後來張學友也有翻唱此曲,並成為了電影《射鵰英雄傳之東成西就》的主題曲。六嬸~三太公~歌詞琅琅上口,難怪每次新年大家也會以此歌作開枱暗號。

下載《香港01》App,打開App首頁,撳「+」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」,每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦!

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】