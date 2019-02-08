【01眾樂迷】打工仔年初四咁嘅樣　After10《Happy Hour》鬆一鬆

年初四，假又放完，錢又洗晒，工又要返，個個打工仔臉上都掛住一副「年初四咁嘅樣」。雖然社會經常有聲音提出希望政府研究增加假期日數，不過假期終歸也會完結，工始終都要返，不要緊，到Happy Hour又係一條好漢。

年初四咁嘅樣到底係點？大家可以參考返星爺電影《行運一條龍》。

本地樂隊After 10近日推出新作品《Happy Hour》，描述每天營營役役的打工仔們因上班而漸漸變得麻目，唯有寄望在下班後的Happy Hour放鬆一下，可惜現時香港打工仔工時普遍也越來越長，本來5至6時的Happy Hour也越推越遲，變成自製的「Happy Hour」。

提起Happy Hour，其實這個用語是起源於70年代紐約一間酒吧，當時店主貼出廣告，把每天的黃昏5時至6時定為Happy Hour，並半價出售飲品。當年5時至6時正是下班時間，故此這個廣告一出，不少上班族也被吸引進內消費。

Happy Hour源自70年代紐約一間酒吧的廣告。

After 10接受訪問時表示：「這首歌是以Bass手阿豐的生活作藍本，因為他每天很早便要上班，很晚才下班，回到家兒子又睡了，沒什麼機會見面，連家庭的Happy Hour也很少。所以星期日大多我們也不會約他，讓他與家人相處。我想這跟不少上班族的情況很相近。」鼓手阿偉又道：「其實Happy Hour又不一定是到酒吧消遣，最重要是跟一些你喜歡的人去做你喜歡的事，開心就自然發自內心。」

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】