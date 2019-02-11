【格林美】Dua Lipa奪最佳新人獎　Youtube成音樂夢起步點

第61屆格林美獎剛於美國洛杉磯史達普斯中心完滿結束，英國人氣女歌手Dua Lipa奪得《最佳新人獎》。2015年簽約華納推出首張Single《New Love》，自此不時登上媒體封面。短短出道數年，Dua Lipa的人氣足夠讓她在去年舉行《The Self-Titled Tour》作世界巡迴，去年5月更到訪香港開騷，可謂新生代女歌手的代表。

Dua Lipa與美國創作歌手St. Vincent今日在第61屆格林美獎上同台演出。 (視覺中國)

出道4年，Dua Lipa終於在格林美獎得到《最佳新人》獎。 (視覺中國) 今次於格林美奪得《最佳新人獎》，成為她天后路的第一個里程碑。不過Dua Lipa的音樂夢，其實早於她14歲時已經開始，當時她在Youtube上翻唱P!nk及Nelly Furtado的經典作品，15歲時她移居到倫敦並立志要成為歌手。在夢想成真前，她亦試過擔任模特兒等工作，直至2013年她為英國選秀節目《The X Factor》拍攝廣告，漸漸跟夢想越行越近。

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