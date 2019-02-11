【格林美】《Shallow》掃兩獎　Lady Gaga重現《星夢情深》情節

今日舉行的第61屆格林美獎當中，Lady Gaga一共獲得五項提名，最後更橫掃「最佳流行表演」（Best Pop Solo Performance）、「最佳流行組合/團體表演」（Best Pop Duo/Group Performance）以及「最佳影視原聲歌曲」（Best Song Written For Visual Media）三個獎項。而其中「最佳流行組合/團體表演」及「最佳影視原聲歌曲」兩個獎項，均由《星夢情深》的主題曲《Shallow》所奪得。

Lady Gaga於今屆格林美共奪得三獎，更為觀眾於台上演出，引起哄動。 (視覺中國)

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《Shallow》由Lady Gaga及Bradley Cooper共同演唱，更知名製作人Mark Ronson擔當製作。Lady Gaga得獎時表示對於《星夢情深》（A Star Is Born）中演出而感到自豪，同時提醒大家要重視精神病：「很多藝人都要面對這個病，如果你見到有人受傷，不要無視他。」不少粉絲也覺得她上台領獎時，彷彿重演電影情節。

Lady Gaga去年演出《星夢情深》的女主角，拿下第24屆Critics' Choice Awards「最佳電影歌曲」，並與Glenn Close並列本屆「最佳電影女主角」。 (視覺中國)

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