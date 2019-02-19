【堅．詞】周耀輝盼作品能予聽眾力量：思考如何好好地活下去

「如果有個監製話『我想要隻大紅嘅歌』，我會話『其實你係咪要搵我呢？』」 這番話竟出自被譽為「香港三大詞神」之一的周耀輝口中，相信不少讀者也嘖嘖稱奇。比起寫出大紅大紫的作品，周耀輝更希望自己的作品是「時代曲」，讓身處同一個時代的人，無視階級、身份的差異，也會覺得「呢個時代我都有份」。 攝影：龔嘉盛

我反問唔係要寸人，只係唔想勉強

周耀輝希望寫出時代曲，而非「爆紅」詞作，原因很簡單，不想負起承受不了的壓力，以及不想辜負對方。他坦白說：「我反問唔係要寸人，而係第一，我唔想揹一個自己承受唔到嘅壓力，我唔想勉強自己做一啲自己唔叻做嘅嘢；第二，我唔想辜負人哋嘅期望，假如呢隻歌真係要達到某啲功能嘅話，不如搵一啲最叻做呢樣嘢嘅人去做。」

「如果有個監製話『我想要隻大紅嘅歌』，我會話『其實你係咪要搵我呢？』」周耀輝希望寫出時代曲，讓聽眾反思如何更好地活下去。

填詞的野心：想令大家反思如何活得更好

關於寫出「時代曲」，周耀輝不單止想寫出反映時代的作品，在這之上，感受過這個時代的壞，他希望透過文字、音樂讓聽眾得以喘息：「可能就係純粹嗰隻歌幾分鐘嘅開心、愉悅，或者聽眾喺呢幾分鐘入面，聽到啲小道理、小力量，可以幫佢行落去，因為日常生活已經係一個好重要嘅抗爭陣地。」每天也要面對種種不公、不如意，但其實我們也以好好地生活下去，這也是周耀輝希望聽眾能領會到。

周耀輝希望透過文字、音樂讓聽眾得以喘息：「可能就係純粹嗰隻歌幾分鐘嘅開心、愉悅，或者聽眾喺呢幾分鐘入面，聽到啲小道理、小力量，可以幫佢行落去。」

每日也在抗爭 由朝數到晚，有幾多分鐘係你自主地過？

「你諗下由朝數到晚，有幾多分鐘係你自主過？如果你從呢個角度去睇嘅話，你就知道你其實擁有好少嘅自主，好少嘅自由。」周耀輝一語道破當代人的生活日常，他更諷刺說要寫出最強的時代曲，就是告訴大家「我哋係冇得揀㗎」，這當然是反話。他引《模特》的歌詞去說明，告訴大眾選擇權是在自己手中，即使「離經叛道」的路相對困難，但這個世界正正需要像他一樣的人。

「如果你睇完呢個訪問，覺得耀輝你頭先講嘅嘢都係喎，點樣去過我嘅生命呢？或者發現都唔係好鍾意做呢份工咋喎，想搵一份新嘅工喎！呢個已經係你嘅抗爭」如何過你的人生，選擇權掌握在你手中。