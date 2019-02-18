【堅．詞】林敏驄填詞　感動人先要感動自己

林敏驄是樂壇公認的鬼才，從《愛在深秋》的細膩友情到《葉問風中轉》的鬼馬反斗，大師說這就是填詞的「南北兩極」，征服一個難，遑論兩個。 眾樂迷特別呈獻【堅•詞】系列，跟隨五位填詞人的思緒筆跡，尋找廣東歌的靈魂骨髓。

大師的起點

他是一位填詞人、演員、笑匠，導演，但他覺得只有一個崗位適合他 - 大師。

林敏驄成為大師的路也許源於小時候的百厭頑皮，因為留堂所寫的作文被老師「貼堂」，林敏驄發現了自己運用文字的天賦，「考第一的也不會作文貼堂，我的卻被選上了」，林敏驄很早就開始走自成一派的創作之路。林敏驄的眾多作品之中，《霧之戀》和《愛的根源》等除了是校長譚詠麟的首本名曲，也是廣東樂壇的經典之作，要寫出細膩動人的情歌，大師確信歌詞要先感動自己，才去談樂迷感動與否。那搞笑歌曲呢？大師說想當年與曾志偉一起二次創作，為流行曲填上「搞笑歌詞」，這正好是填詞的「南北兩極」。林敏驄的領土橫跨兩極，然而在他眼中，征服其中一個已不容易，「多少人窮一生也寫不出一首經典之作？」大師的詞貫通兩極，正經地搞笑、也搞笑地正經。

一首歌、一條命

林敏驄的靈感來自身邊發生的事與物，他是有名的「快手」，不消一小時就可以完成一首歌，但大師也感嘆，「每首歌也有命」，就算填詞時一樣努力，兩首歌曲也可以命運迥異。「好命的歌」很自然會很紅，林敏驄也坦言與他合作的歌手都是好歌手，這也是他覺得幸運的。

被問到有沒有欣賞的樂壇後輩，大師說自己的倒後鏡「只看到王菀之」，現在停車等等她，然後可以去「南北極」環遊世界。

後記：

這是筆者第一次訪問林敏驄，一直以為大師是一位「搞笑演員」，因為對大師的第一印象是筆者小學年代看的《獎門人》電視節目。後來當然發現越來越多廣東歌經典原來是「林敏驄作品」，自問聰明才智與文筆功夫皆不如大師，戰戰兢兢去完成了這次訪問，其實大師也有平易近人一面。

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