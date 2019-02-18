【01眾樂迷】麥浚龍X韋羅莎《黑盒》　雙性戀重點新角登場

去年麥浚龍、謝安琪《The Album》成為最矚目的專輯，當中主角董折、浦銘心的故事，一隻專輯也不夠講，故此Juno和阿Kay一早預言今年會完成專輯的Part 2。今日中午，麥浚龍在社交平台上突襲式推出新歌《黑盒》，更與舞台劇演員韋羅莎合唱，是Juno在該系列中首個合唱作品。

今日麥浚龍推出新歌《黑盒》，更與舞台劇演唱韋羅莎合唱。

雖然歌曲未推出MV，但已推出文案讓樂迷多些了解當中故事，以便欣賞作品時更為投入。《黑盒》的時間線剛好設在董折與浦銘心進行離婚手續，由於二人大多以傳呼機取代直接溝通，董折亦因此認識了在Call台任職接線生的寒玲（韋羅莎飾），一字一句間更暗示二人發展出一段曖昧不明的關係。而《黑盒》的命題，正是形容傳呼機，就連《黑盒》的宣傳照，也是將一幅解拆傳呼機的照片。

有趣的是，其實寒玲這個角色早在謝安琪《沐春風》MV當中經已首次登場。MV中，浦銘心步入電梯遇上寒玲，二人隨即熱吻起來，雖然MV到這裡便沒有下文，不過亦清晰說明了寒玲是一個雙性戀的角色。到底這個三角關係到後來會怎樣發展，可能要在之後的作品再發掘。

在謝安琪《沐春風》的MV中，韋羅莎經已以寒玲的角色身份登場。

在《The Album》的文案中，藍定凌早已透露出董折去劏雞的場景。 在愛情線以外，其實今次的故事也有一些特別值得留意的細節。故事設定於2003年，亦是香港爆發SARS的那年，當年這件令人痛心的大事件，也被放進了故事當中。因為董折由於造紙廠倒閉，迫於無奈到屠房劏雞度日。而這個情景，其實早在去年《The Album》推出時，裡面的一些歌曲文案也有提及，當時正是由古天樂飾演的藍定凌告訴浦銘心，董折去了劏雞。字裡行間，當中的牛頭角屠房正是一個「出事」的地方，是否暗示董折的故事會到此為止？ 不論如何，整個《The Album》的系列中，也可看出Juno喜愛用上一些集體回憶中的「末日大事」作為故事背景，並營造出當中角色對世界的距離感。由《勇悍‧17》裡的切爾諾貝爾核爆，到今次的SARS事件，主角們也正在經歷一些重要的人生關口，對他們來說，比起自己的感情事，那些受世人關注的「末日大事」也似乎顯得微不足道。

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