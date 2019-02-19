【新碟開箱】張國榮《追》終於有下集　林夕親填徐天佑新歌《求》

2002年，徐天佑以組合Shine的身份出道，除了歌手身份以外，更不時為組合親自作曲。至今出道17年，終於推出首張屬於自己的個人專輯《THANK YOU》，天佑親解：「其實這張碟亦有一種感謝卡的意味在當中，還記得入行初時，第一件事便要學講Thank You，當年我不明白為什麼，因為感恩是一件很空泛的事，但要如何讓人知道？現時我明白，對身邊所有人所有事，真誠地說一聲Thank You便是最好的做法。」

入行17年，徐天佑近日推出首張個人專輯《THANK YOU》。 (鄭子峰攝)

提起這張專輯，天佑足足用了5年時間籌備：「2013年底開始構思要做，直到前年所有歌都準備好，但當時未想到怎樣去表達自己想說的話。」除此以外，他亦解釋部份歌曲花了很長時間才做起：「有首歌叫《史上最遠離家出走》，我自己寫的時候寫得很高音，以致錄音時監製也問會否考慮降Key，但我覺得降Key又不是我想要的感覺。後來完成混音後還是覺得不太對味，高音唱得有點勉強，於是又花了一年時間學唱歌才能完成這首作品。」

為了這張專輯，天佑足足花了5年時間籌備，因為一首歌錄足一年他自己才收貨。 (鄭子峰攝)

專輯裡，連作品的排序也相當講究，第一首歌曲叫《求》，關於這首歌又有一個故事：「《求》這首歌是夕爺幫我填詞，他想將這首作品跟哥哥張國榮的《追》、林憶蓮的《願》放在同一個系列裡。為什麼這首歌要放在第一首呢？因為這首歌其實是在說當你踏入悲觀的情緒，埋怨自己這樣沒有那樣沒有，其實你已經沒有了愛。而這張專輯正是由這樣的一個切入點去開始，然後一首歌一首歌延續下去。」

專輯第一首歌《求》，是夕爺繼張國榮《追》及莫文蔚《願》後第三首同系列作品。 (鄭子峰攝)

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