【唔編唔聽】陳蕾《當我迷失時聽著的歌》　想歌曲辨識度高有竅妙

陳蕾新作《當我迷失時聽著的歌》寫下對父親的感覺，由歌詞到編曲都以純粹、直白的方向出發，歌曲Demo名為「爸爸歌」，可見直白的背後也盛載著複雜的情感。到底如何利用編曲還原陳蕾在創作時的感覺，並且讓聽眾「起雞皮」？今集《唔編唔聽》邀請到陳蕾及M向大家解構《當我迷失時聽著的歌》。 攝影：黃寶瑩

只聽前奏即認出陳蕾 「記憶點」的重要性

何謂辨識度高的歌曲，除了歌手聲線特質外，編曲也十分重要。所謂的記憶點，也可理解作Hook，它可以是副歌頭幾句旋律，也可以是前奏的旋律。不論出現在歌曲任何位置，總之就是讓人一聽便記得，如Hook的字面意思一樣「鈎」住你的耳朵。為歌曲前奏創作辨識度高的Hook是MJ的拿手做法，以Mr.作品為例：《想太多》、《Everyone》等均以搶耳的結他Riff作前奏。為《當我迷失時聽著的歌》編曲也不例外，只是前奏改由鋼琴彈奏而已，因為要配合歌曲複雜的心情，鋼琴所營造的效果比結他彈奏更煽情，適當選擇樂器也是編曲要留心的地方。

陳蕾與MJ為你講解《當我迷失時聽著的歌》編曲如何煉成。(黃寶瑩攝)

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Rock底都可以抒情？ 剛強編曲與柔弱人聲的反差

《當的迷失時聽著的歌》整體偏向Rock Ballad的感覺，陳蕾表示最初收到編曲的反應是「乜咁嘅？」與想像中的感覺有出入。正當大家認為「起雞皮」一定要加入大量弦樂才對味，MJ則表示這個做法會拖「笠」歌曲，因為背後已經有鼓作出鮮明爽快的節奏。

而陳蕾進入錄音室時，也曾糾結過應如何處理自己的聲線，是否要配合歌曲「踩恆油」；豈料監製CY Kong要求她如Demo一樣輕柔地唱。雖然當初陳蕾也擔心過會否「唔夠力」，但最後卻十分滿意這個反差，因為更能造出外剛內柔的感覺，更能切合她創作時的心情。

編曲搖滾味十分重，陳蕾卻以輕柔的聲線處理，這種反差形成「外剛內柔」的感覺。(黃寶瑩攝)

明明自己作結他Solo MJ竟然要由頭學一次？

MJ十分滿意《當我迷失時聽著的歌》中段的結他solo，當筆者問到如何設計樂句時，他笑言：「我jam出嚟㗎，我都唔記得咗，要由頭執一次。」可能有讀者會疑惑，何解自己創作的solo要由頭學一次？其實這是很多樂手慣常的做法，創作結他solo時，他們會循播放同一段，然後不斷即興彈奏，再從中選擇各小節合意的樂句，最後結集大家聽到的結他solo。MJ更笑言，每次為陳蕾編曲後，很多結他部份的彈法要由頭學過，就如學習別人的歌曲一樣。雖然聽起來很困難，但這也是創作音樂的趣味之一，在未知的情況下為自己帶來驚喜。

今次MJ結他Solo由多段即興彈奏的段落集合而成，所以他笑言如像學習他人作品一樣，要由頭執一次。(黃寶瑩攝)

陳蕾Demo亂唱日文？ 簽名式轉音全因CY Kong

陳蕾透露最初創作《當我迷失時聽著的歌》是隨便哼一些日文，所以用廣東話入詞後，要花更多心思處理，因為廣東話發音較「硬」，即大家常說的「冇咩尾音」，要好好拿捏才能傳達歌曲中細膩的情感。另外，留意開陳蕾的樂迷都發覺，她慣常於句末轉音，全因監製CY Kong的建議，從《慌》開始已有這做法，這種簽名式轉音也是陳蕾聲線辨識度高的因素之一。

原來陳蕾招牌式轉音是來自監製CY Kong的建議，難怪她的作品有很高辨識度。(黃寶瑩攝)