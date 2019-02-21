【堅．詞】「浪子」詞作均屬自身愛情經歷？　潘源良：無謂辯真假

「關於愛情呢個題目，好多時歌曲都係講愛情，但係唔好下下都好似寫日記咁，『質』晒自己遇到嘅事落去，咁只會吃力不討好。」潘源良填詞超過35年，被封「浪子詞人」，其作品經常令人猜想，是否出自他親身感情經歷及愛情觀。對於這些都市傳說，他淡然回應一句：「其實唔使討論真假，就係係創作，都要我有感而發先寫得出。」 攝影：黃寶瑩

自身愛情觀投射到詞作？ 「咁會好危險，好易四不像」

潘源良的詞作主題大多繞圍愛情，更有人猜想他的作品反映了自身愛情觀，來自親身愛情經歷。有人說由《最愛是誰》到《緣．兩半》寫出他情路經歷，從迷惘走到今天的圓滿。對於這個迷思，他平淡說：「如果一心一意係想投射自己放落去，係好危險，好容易四不像。」他續說：「《最愛是誰》後來好多人以為我自己嘅愛情觀，其實佢係電影《最愛》主題曲，有既定故事、題材，我只係借題發揮。」

大家常在討論「真假」，但每份詞作也是詞人的延伸，可以包含世界觀、人生態度、思想、感覺，是一個整體。「就算係作出嚟，都要我有感覺先寫得到。」

「如果一心一意係想投射自己放落去，係好危險，好容易四不像。」(黃寶瑩攝)

填詞如湊仔？ 「你都希望佢快高長大，生生性性」

「浪子詞人」這個稱呼總令人覺得潘源良很瀟灑，很高冷，其實他對待自己的作品也有「慈父」一面。雖然詞作的好壞是由聽眾定斷而非創作人本身，但潘源良覺得填詞猶如帶小孩一樣，付出愈多心思照顧，愈能寫出好作品。「起碼要對得住自己，唔好寫壞首歌。好似湊細路仔咁，首先希望對得住佢，唔好打打鬧鬧；再希望佢長大成人，出到去唔好失禮，希望佢有啲成就。」

他更表示，每次落筆前先聽清楚旋律的走向，呈現甚麼感覺，歌曲自然會告訴你應如何處理。因為漫無目的地要「寫好佢」，實在太空泛，有機會枉花氣力。的確，與文字、音樂相處跟人與人的關係一樣，你必須先學會聆聽，了解對方需要，否則一意孤行只會徒勞無功。

「起碼要對得住自己，唔好寫壞首歌。好似湊細路仔咁，首先希望對得住佢，唔好打打鬧鬧；再希望佢長大成人，出到去唔好失禮，希望佢有啲成就。」(黃寶瑩攝)

《數字人生》Demo嚇親潘Sir？ 神來之筆令「棘手」變「就手」

雖說音樂會自然告訴你填詞的方向，但潘源良也曾遇過棘手作品，這就是林子祥《數字人生》。「我一收到嗰陣『嘩！點寫呀呀大佬！』仲要廣東話，仲要啲字咁密，又要有主題，之後又要上文下理做得好。」相信讀者都有印象，《數字人生》節奏急速，人聲旋律密集，情緒高漲激昂，猶如閉氣疾走一樣，沒有一刻喘息的空間。當時潘源良一個神來之筆，先用數字入詞，到副歌部份才解釋「30624700」的用意，成就如此破格的作品。正因這次經驗，啟發到他上述提到「與音樂相處」的填詞方法，完成往後令人津津樂道的詞作。

《數字人生》雖然難寫，但一個神來之筆令他想通了填詞的要訣。(黃寶瑩攝)

詞人一代不如一代？ 「我相信每個人都好努力寫到最好」

「一代不如一代」這個說法放諸不同年代皆會出現，潘源良作為前輩又會如何評價後輩？他謙虛說：「我唔係詞評人，唔係一個負責批評，同指導人去欣賞歌詞嘅人。我相信每一個有機會寫歌詞嘅人，都好努力將歌詞寫到最好。好老實講，依家寫歌詞唔係好好搵食，亦唔係好多寫歌詞機會俾新晉人，我相信佢哋會好努力。」

這問題也關乎到審美觀隨時代轉變，不同年代的準則有別，所以很難「一刀切」。潘源良續說：「我寫咗幾十年歌詞，到今日可能都有人覺得語法好似古代人咁，唔出奇㗎！但以前啲人覺得古雅先叫好，做到古雅先叫優美，可以登大雅之堂。」填詞的領域充滿可能性，古雅、直白、玩味各有捧場客，既然無法取悅所有人，只要能向歌曲、歌手、監製負責，問心無愧便可。