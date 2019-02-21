【01眾樂迷】古巨基胡定欣親解《亂世情侶》　延續舊歌劇情？

古巨基與胡定欣自《愛與誠》MV中合作演出後，成為了不少樂迷心中的一個美好回憶。事隔14年，古巨基再次邀請胡定欣出演新歌《亂世情侶》，短短時間內已在Youtube上得到過百萬點擊，迴響熱烈之餘，更有不少網民要求兩位推出合唱版本。結果在2月14情人節當日，他們推出了《亂世情侶》合唱版。

訪問期間，基仔與定欣玩了一個小遊戲，用$10去選擇自己伴侶的條件。想知結果係點？就要即刻睇片啦！ (黃寶瑩攝)

有樂迷看過《亂世情侶》的MV過後，自行腦補了一些劇情上的空白，認為《愛與誠》的男女主角，與《亂世情侶》的男女主角，其實是同一對情侶。而兩個MV亦敘述了情侶的不同階段，由當年《愛與誠》情侶間初拍拖時可以因小事而小吵小鬧，到了《亂世情侶》男女主角為著生活努力打拼，越來越少機會見面，反而變得珍惜與對方相處。當中的改變令不少情侶也身同感受，甚至為之動容。

對於坊間的這個推斷，基仔表示：「我想十四年前《愛與誠》的MV在樂迷心目中應該也挺深刻，由以前的BB樣到大家也變得成熟了，現在推出一個新MV，我希望可以再續前緣，讓這對情侶有個好結局。」而定欣亦對當中角色有所體會：「我覺得基仔和定欣，又或是MV裡的男女主角，也是同步地成長了。每一個鏡頭也經歷了很多事情，在《亂世情侶》最後一幕，大家坐在海邊寧靜地享受這個時刻與彼此的空間，讓人感受良多。」

不少樂迷也有一個迷思，到底《愛與誠》和《亂世情侶》的男女主角是否同一對？雖然基仔沒有直接答覆，但不多不少他們也是想將這份情懷放進歌曲當中。 (黃寶瑩攝)

提起邀請定欣合唱的過程，原來是一餐飯而起，基仔憶述：「那一餐飯本來是打算答謝定欣為我演出MV，上菜前大家閒聊著MV底下的網民留言，見到不少人也希望我們有一個合唱版本，於是便促成了這次合唱。要多謝輝陽在短時間內為我們打造這個合唱版。」定欣續道：「其實真的要多謝輝陽跟我分享了很多關於這首歌的技巧，也要多謝我的歌唱老師，因為為著今次合唱，我也特意上了幾堂學唱歌，始終這首作品由男生作品再轉Key變成合唱，處理上也著實不容易。」

合作演出後，基仔再次邀得定欣合唱，原來是由一餐飯而起。 (黃寶瑩攝)

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