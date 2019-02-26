【新碟開箱】田蕊妮《半段路》的紀錄　留住最美好一刻

田蕊妮推出新專輯《Saturnian》，除了繼續走高清Hi-Fi路線，這次更在專輯封面大花時間和心機，呼應整張專輯的主題。新專輯除了7首改編歌曲，更有3首原創歌曲，是田蕊妮首次將完全屬於自己的新作收錄於其專輯。

田蕊妮指《Saturnian》的意思是「黃金時代」，正好比喻自己作為女性不如新一個階段時，對身邊的人和事的一種重新思索。(黃寶瑩攝)

田蕊妮指《Saturnian》的意思是「黃金時代」，正好比喻自己作為女性不如新一個階段時，對身邊的人和事的一種重新思索。新專輯的封套為了貫徹這個概念，以人體彩繪方式，將田蕊妮的經歷和想法以字句方式呈現，整個化妝過程花了5小時，但田蕊妮就非常滿意效果，還將本來打算私藏的照片一同收錄到實體專輯中。

田蕊妮在新專輯以音樂記下自己的經歷與想法。(黃寶瑩攝)

延續田蕊妮上一張專輯，《Saturnian》走Hi-Fi專輯路線，並繼續將改編作品收錄其中。田蕊妮說這次的改編作品覆蓋了很闊的時間線，從陳百強的《等》到張敬軒的《青春常駐》，芸芸幾十年的歌曲當中，選曲的首要條件很簡單，就是「自己喜歡」，田蕊妮覺得這樣才能百分之百投入當中。